W świat polskiej piłki nożnej wdarł się niespodziewany gość – piosenka Sylwii Grzeszczak "Małe rzeczy". Utwór, który niegdyś bił rekordy popularności, stał się jednym z elementów konfliktu między Robertem Lewandowskim a selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem.

Robert Lewandowski i Michał Probierz / IMAGO/Alexey Filippov/Imago Sport and News / East News

W niedzielę wieczorem PZPN za pośrednictwem portalu "Łączy nas Piłka" poinformował, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Roberta Lewandowskiego, będzie Piotr Zieliński. Kilkadziesiąt minut później napastnik Barcelony przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w reprezentacji Polski.

Muzyczna szpilka od Lewandowskiego?

W kolejnych godzinach na jaw zaczęły wychodzić szczegóły narastającego konfliktu pomiędzy selekcjonerem, a najważniejszym kadrowiczem.

Co było jednym z powodów konfliktu? Piosenka Sylwii Grzeszczak "Małe rzeczy", o czym doniósł na platformie X komentator piłkarski, Marcin Borzęcki. W trakcie jednej z konferencji prasowych po wygranym meczu przeciwko niżej notowanemu przeciwnikowi, Probierz apelował do dziennikarzy, by doceniać takie małe rzeczy, jak to właśnie zwycięstwo.

Reakcją Lewandowskiego było włączenie piosenki Sylwii Grzeszczak "Małe rzeczy" w reprezentacyjnym autokarze. Powodów niechęci Probierza do Lewandowskiego było więcej, ale wśród nich ta właśnie piosenka.

Ankieta Kto Twoim zdaniem ma rację w sporze Michała Probierza z Robertem Lewandowskim? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto Twoim zdaniem ma rację w sporze Michała Probierza z Robertem Lewandowskim? Robert Lewandowski 37% Michał Probierz 47% Trudno powiedzieć 16%

głosów: 14093

Utwór Grzeszczak w poniedziałek stał się tematem memów, żartów i komentarzy w internecie. Pod liczącym 64 miliony wyświetleń teledyskiem wspomnianej piosenki sprzed 13 lat na YouTubie pełno jest komentarzy witających artystkę w tzw. "Uniwersum Polskiej Piłki Nożnej".

Drugie życie utworów sprzed lat

Przykładów ponownej popularności konkretnych utworów sprzed lat jest pełno. Bodaj najbardziej jaskrawym ten związany z utworem Kate Bush "Running Up That Hill". Po tym, jak pojawił się w jednym z kluczowych odcinków "Stranger Things", utwór z 1985 roku z powrotem zawędrował na światowe listy przebojów.

W ostatnich tygodniach głośno było o jeszcze starszym utworze - liczącym 63 lata "Pretty Little Baby" Connie Francis - który zdobył ponowną popularność dzięki tiktokowemu trendowi.

"Małe rzeczy" to singel Grzeszczak z 2011 r. promujący jej solowy album "Sen o przyszłości". Przez wiele tygodni z rzędu był najczęściej granym utworem w polskich stacjach radiowych.