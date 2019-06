Górnik Zabrze przygotowuje się do sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Od niedawna z zespołem trenuje obrońca Michał Koj, który do pełnej dyspozycji wraca po poważnej operacji. W kwietniu urodzony w Rudzie Śląskiej zawodnik przeszedł operację jelita. Jak sam przyznaje – zagrożone było jego życie. O powrocie do normalnych treningów i o poważnych kontuzjach z obrońcą Górnika Zabrze Michałem Kojem rozmawiał - Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

