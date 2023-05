To będzie niezwykła przygoda dla uczennic ze Żnina i okolic w Kujawsko-Pomorskiem! Cztery wielkie mistrzynie sportu, z jedyną polską mistrzynią olimpijską w pływaniu Otylią Jędrzejczak na czele, przyjadą w czwartek 15 czerwca do Żnina, by wziąć udział w specjalnej lekcji wychowania fizycznego w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach”.

/ foto. Paweł Skraba / Wierzę, że dzięki naszym naprawdę niezwykłym lekcjom, które są skierowane tylko do dziewcząt i prowadzone tylko przez dziewczyny, uczennice inaczej spojrzą na aktywność fizyczną i będą bardziej aktywne. O to nam chodzi, bo jest z tym często naprawdę problem - mówi Otylia Jędrzejczak. Do Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, gdzie odbędzie się druga tegoroczna odsłona "Mistrzyń w Szkołach", Otylia Jędrzejczak zaprosiła trzy wielkie mistrzynie sportu - lekkoatletkę, medalistkę mistrzostw Europy Joannę Jóźwik, mistrzynię Europy i wicemistrzynię świata w short tracku Natalię Maliszewską oraz taekwondzistkę Joannę Paprocką, pięciokrotną mistrzynię świata i dziesięciokrotną mistrzynię Europy. Razem z dziewczynami, uczestniczkami naszej akcji, będziemy przy muzyce ćwiczyć przez czterdzieści pięć minut pod okiem wykwalifikowanej trenerki personalnej, a później opowiemy im swoje historie i będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Te rozmowy zawsze są bardzo inspirujące i jestem przekonana, że, podobnie jak ćwiczenia, bardzo wartościowe - dodaje Jędrzejczak. / foto. Paweł Skraba / To drugie "Mistrzynie w Szkołach" w tym roku. Pierwsza odsłona akcji odbyła się w kwietniu w Zgierzu koło Łodzi, gdzie z uczennicami ćwiczyły wicemistrzyni olimpijska w lekkiej atletyce Anna Kiełbasińska, Natalia Czerwonka, była łyżwiarka szybka, zdobywczyni srebrnego medalu olimpijskiego w drużynie oraz Paulina Maj-Erwardt, ponad stukrotna reprezentantka Polski w siatkówce kobiet, aktualna kapitan zespołu mistrzyń Polski ŁKS Commercecon Łódź. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Przyjeżdżamy, ćwiczymy i namawiamy do aktywności. Trzeba to zmienić, by dziewczyny były zdrowsze i bardziej szczęśliwe. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness. / foto. Paweł Skraba / "Mistrzynie w Szkołach" odwiedzą Żnin w czwartek, 15 czerwca. Początek zajęć zaplanowano na godz. 10.30. Projekt "Mistrzynie w Szkołach" w Żninie współfinansowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Starostwo Powiatu Żnińskiego. Zobacz również: Celtics nie przeszli do historii. Heat w wielkim finale NBA

Roland Garros: Dziś pierwszy mecz Świątek. Kim jest jej rywalka?

Roland Garros. Magda Linette wycofała się z turnieju debla

Polska - Słowenia. Przegrana polskich koszykarek w meczu towarzyskim