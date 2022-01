Dzisiejszy mecz z Niemcami w Bratysławie (godz. 18) zakończy zmagania Polaków w pierwszej fazie mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych, których organizatorami są Słowacja i Węgry. Oba zespoły są już pewne awansu z grupy D do drugiej rundy i wynik spotkania będzie liczony w dalszej rywalizacji.

ME piłkarzy ręcznych: Niemcy ostatnim rywalem Polaków w pierwszej rundzie. Trener biało-czerwonych Patryk Rombel / Martin Divisek / PAP/EPA

Podopieczni trenera Patryka Rombla we wcześniejszych pojedynkach wygrali z Austrią 36:31 i Białorusią 29:20. Zespół niemiecki pokonał te drużyny odpowiednio - 34:29 i 33:29.



Przed mistrzostwami ekipa z Niemiec uchodziła za faworyta grupy D. To mistrzowie Europy z 2004 oraz 2016 roku, kiedy gospodarzem turnieju była Polska.



W 2007 roku Niemcy sięgnęli po złoty medal MŚ, pokonując w finale 29:24 biało-czerwonych, prowadzonych wtedy przez Bogdana Wentę.



Do rundy zasadniczej awansują po dwa najlepsze zespoły, które utworzą dwie grupy po sześć drużyn. Na tym etapie spotkania odbywać się będą w stolicach obu państw-gospodarzy.



Faza decydująca o podziale medali rozegrana będzie w Budapeszcie. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z grup I (utworzonej z A, B i C) i II (D, E, F).



Mecz o brązowy medal i finał - 30 stycznia.