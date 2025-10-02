To będzie weekend pełen emocji, adrenaliny i walki o każdą sekundę! Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, liderzy Rajdowych Mistrzostw Europy, stają przed historyczną szansą na zdobycie tytułu. Przed nimi ostatnia, decydująca runda sezonu – Rajd Chorwacji. Jak wygląda sytuacja w klasyfikacji? Co czeka załogę ORLEN Team na chorwackich trasach? Sprawdź, co musisz wiedzieć o wielkim finale FIA ERC 2025!

/ foto: Miko Marczyk/Facebook /

Finał sezonu FIA ERC: Wszystko rozstrzygnie się w Chorwacji

Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy wkracza w decydującą fazę. Już w nadchodzący weekend oczy fanów motorsportu zwrócone będą na Chorwację, gdzie na trasach w okolicach Zagrzebia rozegrany zostanie finałowy Rajd Chorwacji. To właśnie tutaj rozstrzygną się losy tytułu, a emocje sięgną zenitu.

Po siedmiu rundach sezonu na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej FIA ERC znajdują się Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team ma jednak minimalną przewagę nad konkurentami - zaledwie 2 punkty nad Andreą Mabellinim i Virginią Lenzi oraz 20 nad Jonem Armstrongiem i Shanem Byrnem, po uwzględnieniu regulaminowego odjęcia najsłabszego wyniku. Tylko te trzy załogi mają szansę na końcowy triumf.

Pora na ósmą i zarazem ostatnią rundę Rajdowych Mistrzostw Europy, do której przystępujemy jako liderzy cyklu. Prognozy pogody wskazują na to, że Rajd Chorwacji może być chłodny i deszczowy, co w tym sezonie byłoby pewną nowością. Nastroje w zespole są dobre - z optymizmem patrzę na każdy kolejny dzień tego tygodnia. Cieszę się z tego, w którym miejscu jesteśmy i o co walczymy. Teraz w pełni skupiamy się na czekającym nas zadaniu - podkreśla Miko Marczyk.

Tylko jeden może zwyciężyć – rywalizacja do ostatnich metrów

Regulamin FIA ERC sprawia, że różnice punktowe w czołówce są minimalne. W praktyce oznacza to, że walka o tytuł mistrza Europy potrwa prawdopodobnie do ostatniego metra ostatniego odcinka specjalnego. W harmonogramie Rajdu Chorwacji znalazło się 10 wymagających prób o łącznej długości 172 kilometrów. Decydujący Power Stage Zagorska Sela - Kumrovec ruszy w niedzielę o godzinie 13:05, a już około 14:00 poznamy nowego mistrza Europy.

Marczyk i Gospodarczyk nie są debiutantami na chorwackich trasach. W 2022 roku, gdy rajd był częścią Rajdowych Mistrzostw Świata, już tam startowali.

Startowaliśmy w Rajdzie Chorwacji w 2022 roku, kiedy impreza ta była częścią Rajdowych Mistrzostw Świata. Odcinki specjalne nieco się zmieniły od tego czasu, natomiast w miarę dobrze znamy charakterystykę tych tras. Rajd odbywa się w górach niedaleko Zagrzebia - trasy są tam śliskie, często wąskie i zabrudzone po głębokich cięciach. Różnice w punktacji są niewielkie, więc walka o mistrzostwo Europy będzie prawdopodobnie trwała do ostatniego odcinka specjalnego. To będzie trudny weekend, wymagający mentalnie, pełen twardej walki o ułamki sekund, ale damy z siebie wszystko - podsumowuje Szymon Gospodarczyk.

Harmonogram i główne punkty weekendu

Piątek rozpocznie się od odcinka kwalifikacyjnego o godzinie 11:16. Tego samego dnia w Zagrzebiu odbędzie się oficjalna ceremonia startu. Przez trzy dni rajdowe emocje będą sięgać zenitu, a każda pomyłka czy drobny błąd może zadecydować o losach mistrzostwa Europy.

Kim są liderzy ERC? Poznaj bliżej Marczyka i Gospodarczyka

Miko Marczyk to 29-letni kierowca urodzony w Łodzi. Swoją przygodę ze sportami motorowymi zaczynał od kartingu, zdobywając trzykrotnie tytuł Mistrza Polski w Kartingu Halowym. W rajdach zadebiutował w 2016 roku, od razu plasując się w czołówce Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.

Szymon Gospodarczyk, 40-latek z Rabki Zdrój, swoją rajdową karierę rozpoczął w 2005 roku w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM. Od 2017 roku tworzą z Marczykiem zgrany duet, który już w pierwszym wspólnym sezonie wywalczył mistrzostwo Polski w klasie Open N. Kolejne lata przyniosły im dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii.

Ich największe sukcesy na arenie międzynarodowej to m.in. mistrzostwo Europy juniorów, dwa tytuły drugich wicemistrzów Europy w klasyfikacji generalnej, zwycięstwo w ORLEN Rajdzie Polski, 9 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 5 miejsc na podium w mistrzostwach świata.

Załoga startuje Skodą Fabią RS Rally2 - maszyną, która nie pozostawia złudzeń rywalom. Samochód wyposażony jest w silnik o pojemności 1,6 litra i mocy około 300 koni mechanicznych. Do setki rozpędza się w 3 sekundy, posiada napęd na cztery koła i pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów.