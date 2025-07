Trzeciego seta Azjatki rozpoczęły fatalnie - dopiero przy stanie 0:5 zdobyły pierwszy punkt. Szybko też wróciły do gry i po trzech akcjach Haruyo Shimamura zmniejszyły straty do dwóch "oczek". Ofensywa polskiej reprezentacji oparta była przede wszystkim na Smarzek, która nie wstrzymywała ręki. Im bliżej było końca seta, tym emocje były coraz większe, a prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie.

Przy stanie 21:21 Polkom przytrafiły się dwa błędy i to Japonki miały dwa setbole. Miku Akimoto pomyliła się na zagrywce, a w kolejnej akcji biało-czerwone miały trzy szanse w ataku, by doprowadzić do remisu 24:24. Wymianę wygrały gospodynie, które objęły prowadzenie w meczu 2:1.

Czwarta partia to prawdziwy show w wykonaniu Agnieszki Korneluk, która z uśmiechem rozdzielała "czapy" na prawo i lewo. Polki wygrywały 7:3 i wydawało się, że są na dobrej drodze do doprowadzenia do tie-breaka. Azjatki zmieniły taktykę i omijały Korneluk, ale wynik był cały czas pod kontrolą biało-czerwonych.

Po kolejnym bloku Korneluk wygrywały 15:10, ale wówczas coś się zacięło w ich grze. Japonki wykorzystały niemoc w ataku rywalek i doprowadziły do remisu (20:20). Biało-Czerwone w końcówce nie podjęły już walki i po raz trzeci w rozgrywkach zeszły z parkietu pokonane.