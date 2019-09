Polscy siatkarze pokonali reprezentację Francji w meczu o brąz mistrzostw Europy. Jedną z najważniejszych postaci drużyny był Wilfredo Leon. „Nie spuściliśmy głów i mamy medal, to jest najważniejsze. Jestem zadowolony, bo to mój pierwszy krążek z reprezentacją” – powiedział w rozmowie z Onetem. Bronił też Fabiana Drzyzgi, który po meczu ze Słowenią był mocno krytykowany.

Wilfredo Leon podczas meczu ze Słowenią / Maciej Kulczyński / PAP

Polacy mierzyli w mistrzostwo kontynentu, ale tego celu nie udało się osiągnąć. Mimo to, w pomeczowych komentarzach wskazali, że są zadowoleni ze zdobycia brązowego medalu. Było ciężko, ale wróciliśmy po bardzo trudnym dla nas meczu ze Słowenią. Nie spuściliśmy głów i mamy medal, to jest najważniejsze. Jestem zadowolony, bo to mój pierwszy krążek z reprezentacją. Marzyliśmy o złocie, ale niestety tym razem się nie udało. Następnym razem potrzeba będzie jeszcze więcej koncentracji, żeby nie przydarzył się taki mecz jak ze Słowenią - przyznał w rozmowie z Onetem Wilfredo Leon.

Dla Polaka kubańskiego pochodzenia był to pierwszy turniej rangi mistrzowskiej w biało-czerwonych barwach. Przyjmujący reprezentacji ocenił, że impreza miała swoje mankamentu. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania, ale muszę przyznać, że ten turniej jest jednym z najtrudniejszych w kalendarzu. Sporo meczów, przenosin, to prowokuje kontuzje. Mam nadzieję, że nas szczęśliwie ominą - stwierdził Leon.

Zawodnik zabrał też głos w sprawie Fabiana Drzyzgi. Rozgrywający kadry był mocno krytykowany po występie w półfinale. Część dziennikarzy wskazywała, że jego postawa miała duży wpływ na porażkę w spotkaniu ze Słoweńcami.

Generalnie nie jestem zadowolony, że krytykowaliście Fabiana. Wszyscy mieliśmy trudny dzień. Może nie wszystko było wtedy idealnie, ale jesteśmy jednością. Nie możemy patrzeć na poszczególnych zawodników. To sport drużynowy - wygrywamy i przegrywamy razem- stwierdził.

W Paryżu Polacy zdobyli pierwszy od ośmiu lat krążek w czempionacie Starego Kontynentu. W 2011 roku Polacy również wywalczyli brąz. Mistrzami Europy zostali raz - 10 lat temu. W dorobku mają też pięć srebrnych medali (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983) i dwa brązowe (1967, 2011). Francuzi triumfowali w tej imprezie w 2015 roku.