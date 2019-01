Transfer piłkarza klubu Genoa Krzysztofa Piątka do AC Milan jest "prawie załatwiony"- podała "La Gazzetta dello Sport" na stronie internetowej po piątkowych, pierwszych oficjalnych rozmowach kierownictw obu klubów w Mediolanie. Ciąg dalszy rokowań we wtorek.

Krzysztof Piątek / Andrzej Grygiel / PAP

Do porozumienia jest blisko - twierdzi włoski dziennik sportowy po rozmowach, w których uczestniczyli między innymi prezes Genoi Enrico Preziosi, dyrektor generalny Giorgio Perinetti, a także dyrektor sportowy Milanu Leonardo. Spotkanie zakończyło się po trzech godzinach uściskiem dłoni.

Następne rozmowy zapowiedziano na 22 stycznia, a więc dzień po meczu Genoa - Milan w Serie A w Genui. Nie wyklucza się, że już wtedy zostanie zawarte porozumienie w sprawie transferu Polaka, uznanego za największą rewelację obecnego sezonu rozgrywek.



Według nieoficjalnych informacji, podanych przez gazetę, jest już zgoda co do wysokości transferu, a obecnie trzeba ustalić jego szczegóły. Wcześniej media wymieniały sumę 40 milionów euro i taka, jak wynika po rozmowach, jest nadal najbardziej prawdopodobna.



Komentator "La Gazzetta dello Sport" utrzymuje, że sprawa transferu jest już prawie dopięta na ostatni guzik.



O coraz większym zbliżeniu stanowisk pisze Ansa. Agencja zastrzega jednak, że w czasie piątkowego szczytu nie znaleziono formuły, która zadowoliłaby obie strony. Ale, jak dodaje, jest zgoda co do wysokości transferu. Również to źródło podaje kwotę około 40 mln euro.



Włoskie media podkreślają, że do pierwszego przełomu w sprawie transferu Piątka do AC Milan doszło właśnie w piątek.