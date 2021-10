Niespełna dwa tygodnie po wywalczeniu podium w domowym Rajdzie Finlandii, Jari Huttunen i Mikko Lukka wracają do Hyundaia i20 N Rally2, by powalczyć o ważne punkty przedostatniej rundy FIA WRC. Finowie już po raz szósty w tym sezonie, staną do pojedynku w gronie najlepszych załóg świata, by reprezentować barwy Hyundai Motorsport N. W najbliższy weekend zamienią szybkie fińskie szutry, na kręte i wąskie asfaltowe drogi północno-wschodniej Hiszpanii. Po historycznej wygranej w Hyundaiu i20 N Rally2 na odcinkach asfaltowego 56. Renties Ypres Rally Belgium, także w ten weekend Huttunen i Lukka, są w gronie faworytów typowanych do zwycięstwa w WRC Rally RACC Catalunya - Rally de España (15 - 17 października 2021).

REKLAMA