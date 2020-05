Wielkimi krokami zbliża się V edycja Krynickiego Rajdu Rowerowego. Potrwa 11 dni i polegać będzie na przejechaniu 1200 km na rowerach z Krynicy Morskiej do Krynicy-Zdroju.

Uczestnicy ubiegłorocznego Krynickiego Rajdu Rowerowego / Materiały prasowe

Rajd wyruszy 28 maja z Krynicy Morskiej. Trasa tegorocznej edycji przebiegać będzie wybrzeżem Bałtyku - rowerzyści odwiedzą wszystkie latarnie morskie, jest ich łącznie 17. Następnie ze Świnoujścia pojadą wzdłuż Odry do Wrocławia. Stamtąd pociągiem pojadą do Tarnowa, a potem w ostatnim dniu, 7 czerwca, uczestnicy pojadą do Krynicy na rowerach. Rajd zakończy się na krynickim deptaku.

Koronawirus pokrzyżował plany wielu organizatorom imprez. Dlatego w tym roku uczestnicy wystartują indywidualnie. Ze względów bezpieczeństwa każdy uczestnik tegorocznej edycji podpisuje zobowiązanie, że uczestniczy w rekreacyjnym przejeździe rowerowym na własną odpowiedzialność, jadąc samodzielnie, dostosowując prędkość do swoich możliwości fizycznych.

W przejechaniu odpowiednich dystansów pomagać będzie nawigacja rowerowa z wyznaczoną trasą przejazdu. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania pandemii COVID-19 z dnia 20 kwietnia, w Polsce można przemieszczać się na rowerze w celach rekreacyjnych. Na rowerze musimy przestrzegać zachowanie dystansu 2 metrów od pieszych i innych rowerzystów.

W czasie wysiłku fizycznego dopływ powietrza jest niezwykle ważny, a jego ograniczenie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego lekarze i wirusolodzy podczas jazdy odradzają stosowanie maseczek chirurgicznych na rowerze. Uczestnicy V Krynickiego Rajdu Rowerowego będą stosować buffy - tzw. kominy rowerowe. To materiał, który łatwiej przepuszcza powietrze, nie gromadzi wilgoci i nie tworzy niebezpiecznego mikroklimatu w okolicach nosa i ust. Z obowiązku zasłaniania nosa i ust zwolnieni jesteśmy na leśnych ścieżkach i duktach.

Grupa rowerowa spotykać się będzie ze sobą dopiero na noclegach, gdzie o bezpieczeństwo i przestrzeganie wytycznych epidemiologicznych zadbają właściciele obiektów noclegowych. W tegorocznej edycji rajdu uczestniczyć będzie 20 dorosłych rowerzystów.

Organizatorem Rajdu jest Krynicka Organizacja Turystyczna, a partnerem jest powiat nowosądecki i radio RMF FM.