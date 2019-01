"Trzeba będzie zrobić podsumowanie i zastanowić, się, jaki plan obrać na przyszły rok (…) by na przyszły Dakar przyjechać jeszcze mocniejszym" - zapowiada Jakub Przygoński tuż po wielkim sukcesie w zakończonym właśnie prestiżowym i arcytrudnym 41. Rajdzie Dakar. Polak zamknął rywalizację na 4. pozycji! "Zaskoczyło nas to, że jesteśmy w stanie walczyć z czołówką (…) To coś niesamowitego, że możemy reprezentować Polskę i być konkurencją dla tak mocnych zawodników i krajów, które historię motorsportu mają znacznie dłuższą niż Polska" - podkreśla.

