„Sytuacja jest wyjątkowa, ale kiedy jestem na siłowni czy na korcie poświęcam temu sto procent uwagi” - mówi w rozmowie z RMF FM nasz najlepszy obecnie tenisista Hubert Hurkacz. 29. zawodnik rankingu ATP trenuje w ośrodku na Florydzie: „Jeden tydzień poświęcamy na trening ogólnorozwojowy. Kolejny bardziej na szlifowanie umiejętności tenisowych” - dodaje Hurkacz.

Hubert Hurkacz / CRAIG GOLDING / PAP/EPA

Hubert Hurkacz trenuje obecnie na Florydzie w Saddlebrook Academies nieopodal Tampy. To ośrodek tenisowo-golfowy. Niedziele polski tenisista spędza wspólnie z trenerem właśnie na polu golfowym, ale poza tym skupia się na szlifowaniu tenisowych umiejętności: Cieszę się, że będą teraz w USA - mogę trenować. Mam dostęp do siłowni i kortów. Poświęcamy jeden tydzień na przygotowania ogólnorozwojowe. Kolejny tydzień jest bardziej nastawiony na tenisa. Pracujemy nad pewnymi elementami jak serwis czy wolej - mówił Hurkacz.

W Saddlebrook Academies trenuje spora grupa tenisistów. Wśród nich choćby Niemiec Alexander Zverev czy Brazylijczyk Marcelo Melo, którego doskonale znają polscy fani - w końcu to deblowy partner Łukasza Kubota. Na miejscu są także tenisiści z amerykańskich uczelni. Bez problemu można więc znaleźć choćby sparingpartnerów. Teren ośrodka jest zamknięty dla postronnych. Mogą tam przebywać tylko zawodnicy, którzy zarezerwowali swój pobyt odpowiednio wcześniej - zanim wybuchła epidemia koronawirusa.

Hurkacz może korzystać na miejscu nie tylko z wysokiej klasy siłowni, ale także innych boisk - choćby do koszykówki. To pozwala na ciekawy i zróżnicowany trening ogólnorozwojowy. Nasz najwyżej notowany obecnie tenisista przyznaje, że choć epidemia jest istotnym tematem to sam stara się skupiać na odpowiedniej pracy podczas treningów: Na pewno sytuacja jest wyjątkowa, ale na siłowni czy na korcie poświęcam temu sto procent. Po treningu staram się być cały czas pozytywnym i dawać pozytywną energię innym. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy teraz patrzyli na siebie pozytywnie i dzielili się tym co dobre - podkreśla nasz tenisista.

Nasi czołowi tenisiści i tenisistki zbierają także środki na walkę z koronawirusem. Akcję "Rakietą w koronawirusa" wymyśliła była tenisistka Sandra Zaniewska. W ramach aukcji charytatywnej można licytować stroje czy rakiety tenisowe oraz autografy m.in.: Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Kamila Majchrzaka czy właśnie Hurkacza. Szczegóły znajdziecie na stronie charytatywni.allegro.pl

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY PATRYKA SERWAŃSKIEGO Z HUBERTEM HURKACZEM:





