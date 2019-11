​Lewis Hamilton z Marcedesa wystartuje z pierwszego miejsca w kończącym sezon Formuły 1 Grand Prix Abu Zabi na torze Yas Marina. Będzie to jego 88 pole position w karierze. Robert Kubica z Williamsa odpadł w pierwszej części kwalifikacji przed niedzielnym wyścigiem.

Lewis Hamilton / PAP/EPA





Kolejne słabe eliminacje Williamsa

Nie były to udane kwalifikacje dla jedynego Polaka w F1. Kubica zakończył swoje zmagania już w pierwszej części eliminacji plasując się na 20., ostatniej pozycji. Tuż przed Polakiem znalazł się jego kolega z drużyny - Brytyjczyk Geroge Russell.



Są to ostatnie eliminacje Kubicy, w których brał udział jako kierowca zespołu Williamsa. Polak w kolejnym sezonie będzie reprezentował team Haas, gdzie będzie kierowcą testowym.



Historyczny wyczyn Hamiltona

Lewis Hamilton już zdecydowanie wcześniej zapewnił sobie szósty tytuł mistrza świata, a zwyciężając w kwalifikacjach, po raz piąty w Abu Zabi zacznie rywalizację z pierwszego pola startowego. Poprzednio pole position wywalczył pod koniec lipca podczas Grand Prix Niemiec.



Lewis Hamilton zdobył pole position już po raz 88. Jest to najlepszy wynik w klasyfikacji wszech czasów. Drugi jest Niemiec Michael Schumacher - 68 zwycięstw w kwalifikacjach, a trzeci Brazylijczyk Ayrton Senna - 65.



Lewis Hamilton w sobotę wyprzedził partnera z Mercedesa Valtteriego Bottasa o 0,194 s oraz Holendra Maksa Verstappena (Red Bull) o 0,360. To jednak ten ostatni ruszy obok Brytyjczyka z pierwszej linii. Fin wystartuje na końcu stawki - to kara za wymianę silnika. Na trzecim polu startowym znajdzie się więc czwarty w eliminacjach Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari).



Wyścig rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.10 czasu polskiego.

