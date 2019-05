Piłkarze oraz trener mistrza Polski Piasta Gliwice Waldemar Fornalik otrzymali na gali w Warszawie wyróżnienia w sześciu z siedmiu kategorii indywidualnych. Ekwadorczyk Joel Valencia został uznany najlepszym zawodnikiem i pomocnikiem ekstraklasy w minionym sezonie.

Drużyna Piast Gliwice na gali w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

W niedzielę w ostatniej kolejce gliwiczanie pokonali u siebie Lech Poznań 1:0 i po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo Polski. Drugie miejsce zajęła Legia Warszawa, trzecia była Lechia Gdańsk.

Valencia stanął na scenie w poniedziałkowy wieczór dwukrotnie. Najpierw odebrał nagrodę dla najlepszego pomocnika, a w kategorii "piłkarz sezonu", w której wyboru dokonują zawodnicy rywalizujący w ekstraklasie, nominowany był m.in. wraz z kolegą z drużyny Serbem Aleksandarem Sedlarem.



"Sedi", zasłużyłeś na to bardziej, a przynajmniej tak samo jak ja. Do tej pory nie wierzymy w to, czego dokonaliśmy. Podziękowania dla rodziny, która zawsze mnie wspiera. Kiedy tu trafiłem, byłem w najgorszym momencie swojej kariery, a futbol dał mi drugą szansę - powiedział 24-letni Ekwadorczyk.



Kilka chwil przed nim statuetkę dla najlepszego trenera sezonu odebrał Fornalik.



Waldemar Fornalik na gali zakończenia sezonu piłkarskiej Ekstraklasy / Leszek Szymański / PAP

Cieszę się, że Piast Gliwice zebrał wiele nagród, gratuluję mojej drużynie. Gratuluję też kierownictwu klubu cierpliwości, bo początek pracy w Piaście nie był taki efektowny, ale dzisiaj zbieramy owoce - powiedział.



Wyróżnieni zostali też Sedlar - obrońca sezonu, Słowak Frantisek Plach - bramkarz sezonu oraz Patryk Dziczek - młodzieżowiec sezonu.



Tylko w jednej kategorii nie zwyciężył przedstawiciel klubu z Gliwic. Za najlepszego napastnika sezonu uznano zdobywcę 24 ligowych goli dla Górnika Zabrze Hiszpana Igora Angulo, który odebrał również statuetkę dla króla strzelców.



Na poniedziałkowej gali przyznano również nagrodę dla zwycięzcy telewizyjnego programu "Turbokozak", w którym piłkarze zbierają punkty w rozmaitych konkurencjach. Otrzymał ją występujący w angielskiej ekstraklasie (w Southampton) obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek.



Po raz drugi uhonorowano byłych zawodników, którzy otrzymali nominacje do Galerii Legend Ekstraklasy. W poniedziałek do wyróżnionych w ubiegłym roku Lucjana Brychczego, Włodzimierza Lubańskiego, Zbigniewa Bońka, Macieja Szczęsnego i Tomasza Frankowskiego dołączyli: Stanisław Oślizło, Kazimierz Deyna, Grzegorz Lato, Włodzimierz Smolarek i Łukasz Surma.

Nagrody indywidualne za sezon 2018/19:



Piłkarz Sezonu - Joel Valencia (Piast Gliwice)

Trener Sezonu - Waldemar Fornalik (Piast Gliwice)

Młodzieżowiec sezonu - Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Bramkarz Sezonu - Frantisek Plach (Piast Gliwice)

Obrońca Sezonu - Aleksandar Sedlar (Piast Gliwice)

Pomocnik Sezonu - Joel Valencia (Piast Gliwice)

Napastnik Sezonu - Igor Angulo (Górnik Zabrze)