Trener piłkarzy mistrza Polski Piasta Gliwice Waldemar Fornalik przedłużył kontrakt z klubem o kolejne dwa lata. Były selekcjoner kadry narodowej pracuje w gliwickim zespole od 20 września 2017 roku.

Waldemar Fornalik / Andrzej Grygiel / PAP

W nowej umowie szkoleniowca zapisano opcję przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy.



Jestem zadowolony z przedłużenia kontraktu. W Piaście stworzono świetne warunki pracy, które pozwalają w odpowiedni sposób zarządzać drużyną. Dobrze czuję się w Gliwicach i to właśnie tutaj osiągnąłem życiowy sukces w mojej karierze trenerskiej - powiedział Fornalik, cytowany w klubowym komunikacie.



W 80 dotychczasowych meczach Piast pod kierunkiem tego szkoleniowca odniósł 32 zwycięstwa, zanotował 23 remisy i 25 porażek.



W pierwszym sezonie pracy w Gliwicach Fornalik skutecznie poprowadził drużynę w walce o utrzymanie. Rok później Piast wywalczył pierwsze w swojej 74-letniej historii mistrzostwo Polski. Fornalik zastąpił w Gliwicach Dariusza Wdowczyka. Wcześniej prowadził Ruch Chorzów. Zrezygnował z pracy na koniec sezonu zasadniczego 2016/17, kiedy "Niebiescy" byli jeszcze na "bezpiecznym miejscu". Zastąpił go Krzysztof Warzycha, a chorzowianie spadli do 1. ligi.



Fornalik 7 października 2014 wrócił do chorzowskiego klubu po ponaddwuletniej przerwie. 16 października 2013 opuścił fotel selekcjonera reprezentacji po nieudanych eliminacjach do MŚ w Brazylii. Do kadry trafił w lipcu 2012 z Ruchu, gdzie pracował od kwietnia 2009. Przejął wtedy zespół broniący się przed spadkiem. Rok później zajął z nim w ekstraklasie trzecie miejsce, a potem sięgnął po wicemistrzostwo kraju. Dzięki temu zyskał u kibiców przydomek "Waldek King".