Kierowca Formuły 1 Fernando Alonso po czterech dniach od wypadku na rowerze opuścił szpital. Dwukrotny mistrz świata przeszedł operację złamanej szczęki. Będzie teraz odpoczywał w domu.

Fernando Alonso / HASAN BRATIC / PAP/DPA

Fernando Alonso 11 lutego został potrącony przez samochód w trakcie jazdy na rowerze. Szczegóły wypadku nie zostały ujawnione. Wiadomo jedynie, że stało się to niedaleko Lugano w Szwajcarii.

Jak podał zespół Alpine, którego kierowcą jest Alonso, Hiszpan przeszedł operację złamanej szczęki i po 48-godzinnej obserwacji został wypisany do domu. Teraz czeka go okres całkowitego odpoczynku, po którym będzie stopniowo wznawiał treningi. Alonso ma być gotowy na przedsezonowe treningi i testy. Sezon ma ruszyć 28 marca w Bahrajnie. Z kolei testy zaplanowane są w dniach 12-14 marca.



Jak podało radio Cuatro, 39-letni Alonso będzie musiał nosić specjalny kask, jeśli będzie chciał wrócić do rywalizacji. Na razie ma maskę, która ma pomóc, aby kości szczęki prawidłowo się zrosły.



Alonso to dwukrotny mistrz świata F1, który w sezonie 2021 ma wrócić do rywalizacji po dwuletniej przerwie. W barwach ekipy Renault (obecnie Alpine) startował w latach 2005-06. Teraz jego kolegą z zespołu będzie 23-letni Francuz Esteban Ocon.



Alonso wystartował dotychczas w 312 wyścigach F1. Oprócz dwóch tytułów mistrza świata, w dorobku ma także trzy wicemistrzostwa świata - w latach 2010, 2012 i 2013.