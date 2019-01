Po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze występujący w klubach ekstraklasy wracają do treningów. Wiele klubów występujących na najwyższym poziomie rozrywkowym w tym tygodniu rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. W składach klubów nie brakuje zaskoczeń.

Zawodnicy Lechii Gdańsk podczas treningu w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Przygotowania do sezonu najwcześniej rozpoczęła Legia Warszawa. Podopieczni Ricardo Sa Pinto w klubie stawili się w niedzielę, by przejść testy medyczne a w poniedziałek wylecieli na zgrupowanie do portugalskiej Troi. W składzie wojskowych jest jednak kilka niespodzianek. W kadrze zabrakło Arkadiusza Malarza, Chrisa Philippsa, Cristiana Pasquato i Jose Kante. Ci zawodnicy będą trenować z drugą drużyną i mogą jednocześnie szukać sobie nowych klubów. W kadrze wojskowych znalazł się za to Michał Pazdan i nowy nabytek Portugalczyk Salvador Agra.

Do zajęć wrócili już też zawodnicy lidera ekstraklasy - Lechii Gdańsk. Na obiektach przy ulicy Traugutta w Gdańsku stawiło się 29. Piłkarzy. Wśród nich zabrakło Filipa Mladenovicia, który dostał od Piotra Stokowca dłuższe wolne spowodowane prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Jutro zawodnicy przejdą badania krwi, a do treningów z pełnym obciążeniem wrócą czwartek.

Podobnie sytuacja wygląda w Cracovii. Podopieczni Michała Probierza mają już za sobą tradycyjny noworoczny trening, ale nie odbył się on w pełnym składzie. Dziś zawodnicy pasów mieli pierwsze zajęcia, a jutro czekają ich badania.

Piłkarze Jagiellonii Białystok do treningów wrócą zaś 9 stycznia. Przez pierwsze dwa dni przygotowań zespół będzie podzielony na dwie grupy. Pierwsza rozpocznie już treningi, druga przejdzie badania. 11 stycznia ruszą wspólne zajęcia, a dwa dni później zespół uda się na zgrupowanie to tureckiego Belek. Tam z zespołem uda się nowy nabytek Jagi, prawy obrońca sprowadzony ze Spartaka Trnava Andrej Kadlec.

Także w środę do treningów po świątecznej przerwie wrócą zawodnicy Piasta Gliwice. W zespole może zabraknąć jednak Tomasza Jodłowca. Wypożyczenie piłkarza Legii skończyło się 31 grudnia. Zawodnik prowadzi obecnie rozmowy z Legią. Wszystko wskazuje jednak, że Jodłowiec nie zostanie w Warszawie, ponieważ nie znalazł się on w kadrze, która wyleciała na zgrupowanie do Portugalii. Waldemar Fornalik, szkoleniowiec zespołu z Gliwic, chętnie widziałby w składzie doświadczonego pomocnika. Ten jednak ma bardzo wysoki kontrakt z Legią, a Piast nie zaoferuje mu dużych pieniędzy. Do Gliwic może wrócić jednak Martin Bukata, który nie łapie się do podstawowego składu włoskiego Benevento. Słowak był już nawet widziany na spotkaniu przy Okrzei.

Drużyną, która najpóźniej rozpocznie treningi przed rundą wiosenną jest Lech Poznań. Podopieczni Adama Nawałki do zajęć wrócą bowiem 14 stycznia. Były selekcjoner sam podkreślał, że chce aby jego piłkarze maksymalnie odpoczęli. Zawodnicy Kolejorza kilka dni będą trenować na własnych obiektach. Później 19 stycznia wyjada na zgrupowanie w Turcji.