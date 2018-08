Legia Warszawa rozstaje się z trenerem Deanem Klafuriciem! Dzień po tym, jak mistrzowie Polski odpadli z rywalizacji o Ligę Mistrzów, stołeczny klub poinformował, że decyzją jego władz Chorwat przestał pełnić obowiązki trenera pierwszej drużyny Legii. W oficjalnym komunikacie czytamy również, że rozmowy ws. zatrudnienia nowego szkoleniowca już trwają, a do czasu jego pojawienia się przy Łazienkowskiej drużynę prowadził będzie Aleksandar Vuković.

Dean Klafurić jeszcze w roli szkoleniowca warszawskiej Legii / Bartłomiej Zborowski / PAP

O zwolnieniu Klafuricia w razie porażki w eliminacjach Ligi Mistrzów mówiło się nie od dzisiaj. Jeszcze wczoraj jednak, już po wieczornym pojedynku ze Spartakiem Trnava, właściciel stołecznego klubu Dariusz Mioduski przekonywał w wypowiedzi dla TVP Sport, że tematu zmiany szkoleniowca nie ma i że drużynie potrzebna jest stabilizacja. Z tej perspektywy dzisiejszy komunikat Legii można uznać za nieco zaskakujący.

Czytamy w nim mianowicie, że "klub podjął dziś decyzję, w wyniku której Dean Klafurić przestał pełnić obowiązki trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa".

Obecnie trwają rozmowy dotyczące zatrudnienia nowego szkoleniowca, które powinny zostać zakończone w ciągu dwóch tygodni. Do tego czasu obowiązki pierwszego trenera przejmie Aleksandar Vuković przy wsparciu obecnego sztabu - informuje dalej Legia.

Na koniec zaś stołeczny klub dziękuje "Deanowi Klafuriciowi za pracę w Legii Warszawa i zaangażowanie, którego skutkiem było zdobycie przez klub tytułu Mistrza Polski i wygranie Pucharu Polski w ubiegłym sezonie".

Życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów w dalszej karierze trenerskiej - podsumowuje klub w oświadczeniu.

Na Klafuricia spadła fala krytyki

Klafuric był wcześniej asystentem swojego rodaka Romeo Jozaka, który stracił pracę w połowie kwietnia po porażce z KGHM Zagłębiem Lubin 0:1. Na inaugurację tego sezonu ekstraklasy Legia uległa lubinianom 1:3, przegrała też z Arką Gdynia 2:3 w spotkaniu o Superpuchar. Dopełnieniem było niepowodzenie w starciu z mistrzem Słowacji.

Klafuric był chwalony za końcówkę poprzedniego sezonu, kiedy pod jego wodzą Legia wygrywała, sięgnęła po tytuł i wywalczyła Puchar Polski. Ostatnio spadła na niego fala krytyki. Media i kibice przypominały, że ma niewielkie doświadczenie, prowadził jedynie kobiecą kadrę Chorwacji i klub w drugiej lidze. Krytykowano go i za słabe wyniki legionistów, i błędy przy ustalaniu składu, ale też ustawienie taktyczne zespołu, tzn. grę z trójką środkowych obrońców. Później z tego pomysłu zaczął się wycofywać.



Chorwaci trafili do klubu z Łazienkowskiej we wrześniu 2017 roku. Wcześniej Legia nie tylko straciła szansę na udział w fazie grupowej Champions League, ale i Ligi Europejskiej. Jozak zastąpił Jacka Magierę, związanego od wielu lat z Legią, który miał być "trenerem na lata", a tymczasem szybko, po niecałym roku, pożegnał się z funkcją.



Jozak z kolei chciał zbudować ekipę podobną do tej znanej mu z Dinama Zagrzeb, słynącego ze szkolenia młodzieży, dawania jej szansy i późniejszej sprzedaży topowym europejskim klubom. W Legii spędził tylko kilka miesięcy, a teraz będzie pracował z reprezentacją Kuwejtu.

Kto po Klafuriciu? Jacek Cyzio: Legia to w tej chwili miejsce dla Adama Nawałki

Spora część ekspertów w roli nowego szkoleniowca Legii widzi Adama Nawałkę. Były piłkarz klubu z Łazienkowskiej Jacek Cyzio podkreślał wczoraj w rozmowie z Pawłem Pawłowskim z redakcji sportowej RMF FM, że Nawałka "to obecnie najlepszy kandydat, żeby objąć Legię".

Zacznę od tego, że prezes Mioduski zatrudnił zaciąg zagranicznych trenerów, menedżerów i dyrektorów sportowych. W ten sposób oddał im władzę, bo ci ludzie kontrolują wszystko. Dlaczego zatem Adam Nawałka miałby nie dostać tej władzy? Jest to - w ostatnim okresie - nasz najlepszy trener, z największymi sukcesami- podkreślał Cyzio.

Ja sobie nie wyobrażam, że trener Nawałka przychodzi do Legii i nie ma nic do powiedzenia. Nie! Ten człowiek ma przyjść i odbudować Legię. Trzeba dać mu popracować. Dać mu czas, żeby zbudował drużynę. Oczywiście, to musi być dialog, musi się to odbywać na normalnych zasadach. Ale jest to nasz człowiek - Polak, który zasługuje na to, żeby być w Legii - mówił.

Zaznaczył również, że "Legia to presja", a właśnie były selekcjoner drużyny narodowej nie miałby problemu z poradzeniem sobie z nią.

W Legii jest presja na mistrzostwo, na Puchar, na Ligę Mistrzów. Trener cały czas żyje w presji! - mówił Jacek Cyzio. Nawałka to doświadczony trener, pracował w Wiśle, w Górniku, w reprezentacji - i tę presję zna - stwierdził.

Ostatnio mieliśmy w Legii trenerów, którym daliśmy się jakby wypromować. Zatrudniliśmy szkoleniowców bez doświadczenia. Np. Jozaka, który był wcześniej trenerem młodzieży. To bardzo wykształcony człowiek i chwała mu za to, ale piłkarze potrzebują czasem języka trochę innego niż ten profesorski. I co? Jozak nie zrobił wyniku. Został jego asystent (Dean Klafurić) - na pewno również bardzo przyzwoity człowiek, który ma umiejętności, ale tej presji jeszcze nie zaznał - zauważył.

Zatem kogo my mamy szukać na rynku polskim, jeśli Adam Nawałka jest wolny? Legia to w tej chwili miejsce dla Adama Nawałki. Legia musi mieć trenera z takim doświadczeniem i z taką charyzmą. On ma swój sztab, który jest poukładany. Ci ludzie wiedzą, co mają robić. Tylko i wyłącznie ta postać może pomóc Legii Warszawa - podsumował Jacek Cyzio.