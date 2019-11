Nie milkną zachwyty nad wyczynami Roberta Lewandowskiego w meczu ze Słowenią. Polski napastnik w pięknym stylu ograł kilku przeciwników i zdobył bramkę. Oprócz tego wypracował sytuację dla swoich kolegów, przy której asystował Kamil Grosicki a bramkę zdobył Jacek Góralski. W zagranicznych mediach pojawia się coraz więcej komentarzy, że szanse Roberta Lewandowskiego na Złotą Piłkę rosną.

Robert Lewandowski w czasie meczu ze Słowenią / Leszek Szymański / PAP

Wśród głównych pretendentów do tegorocznej "Złotej Piłki", przyznawanej przez francuski magazyn “France Football", widzi kapitana reprezentacji Polski portugalska telewizja Sport TV. Stacja podkreśla, że po raz kolejny Lewandowski był kluczowym zawodnikiem dla zwycięstwa biało-czerwonych w meczu eliminacyjnym do Euro 2020. Portugalska telewizja odnotowuje "klasę Roberta Lewandowskiego" przy drugim golu dla Polski we wtorkowym pojedynku ze Słowenią. Odnotowują, że "Lewy" nie tylko samodzielnie rozpoczął akcję, ale również ją wykończył pokonując Jana Oblaka. Sport TV również słoweńskiego golkipera wyróżnia za postawę we wtorkowym pojedynku w Warszawie.

Witryna online wydawanego w Porto dziennika "O Jogo" nazywa gola polskiego napastnika "bramką, którą można oglądać wielokrotnie". Z kolei wydawany w Lizbonie dziennik "A Bola" przypomina, że to dzięki Robertowi Lewandowskiemu biało-czerwonym udało się w końcówce meczu przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Polski po celnym dośrodkowaniu do Kamila Grosickiego i finalizacji Jacka Góralskiego.

Hiszpańskie media też chwalą "Lewego"

Stołeczna gazeta, która od kilku tygodni pisze o napastniku Bayernu Monachium jako "poważnym kandydacie" do "Złotej Piłki", odnotowuje, że dzięki skuteczności Lewandowskiego biało-czerwoni zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie G. "A Bola" odnotowuje też, iż z ponad 16 zdobytymi w tym sezonie golami w Bundeslidze Lewandowski jest również poważnym kandydatem do zdobycia tegorocznej nagrody "Złotego Buta", przyznawanej najskuteczniejszemu piłkarzowi świata.

O wysokiej formie Roberta Lewandowskiego piszą też hiszpańskie "El Mundo Deportivo" oraz "AS". Z kolei "Radio Marca" wskazuje, że pomimo 31 lat, Robert Lewandowski cieszy się wciąż wysoką skutecznością oraz walnie przyczynia się do zwycięstw polskiej reprezentacji oraz Bayernu Monachium. Także ta rozgłośnia widzi "Lewego" w czołówce do nagrody "Złotej Piłki".

Według telewizji ESPN, Lewandowski nie jest jednak najlepszym napastnikiem na świecie. Według stacji, która przygotowuje ranking z podziałem na pozycje, wśród "dziewiątek" od Polaka lepsi są Harry Kane z Tottenhamu Hotspur oraz Sergio Aguero z Manchesteru City.

Problem marketingowy

Kłopot Lewandowskiego polega na tym, że nie gra w czołowym europejskim klubie. Choć jest gwiazdą Bayernu Monachium, to jego nazwisko nie ma tak ogromnego potencjału marketingowego, jak nazwiska graczy Barcelony czy Realu Madryt. I to właśnie gracze tych dwóch hiszpańskich gigantów byli najczęściej laureatami Złotej Piłki; w sumie zgromadzili aż 11 statuetek. Po pięć razy trofeum zdobywali Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Ostatnio statuetkę przyznano Luce Modriciowi.

Rozstrzygnięcie tegorocznego plebiscytu nastąpi 2 grudnia w Paryżu.