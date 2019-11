Biegaczka Joanna Jóźwik nie zgodziła się na to, by jej trenerem w sezonie olimpijskim został Zbigniew Król zaproponowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Po decyzji sportsmenki związek zdecydował się wykluczyć biegaczkę z centralnego szkolenia. Oznacza to, że sama będzie musiała finansować wyjazdy na zgrupowania.

