W sobotę do gry po przerwie spowodowanej koronawirusem wróci niemiecka Bundesliga. Będzie to pierwsza z czołowych lig w Europie, która wznowi rozgrywki. Już w pierwszej po przerwie kolejce czeka nas hit. W „Die Mutter aller Derbys” czyli matce wszystkich derbów Borussia Dortmund zmierzy się z Schalke Gelsenkirchen. BVB do tego spotkania przystąpi jednak w mocno osłabionym składzie.

REKLAMA