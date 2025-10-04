Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik zdobyli w Toruniu srebrny medal Speedway of Nations, przegrywając w finale z Australijczykami. Biało-Czerwoni wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tej imprezie.
W rundzie zasadniczej Polacy byli drudzy i musieli o awans do finału rywalizować z Duńczykami. Pokonali ich 5:4 po wykluczeniu z powtórki biegu Leona Madsena.
W wielkim finale gospodarze przegrali z parą Brady Kurtz - Jack Holder z Australii 2:7.
Zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par, w każdym wyścigu startuje po dwóch zawodników z jednego kraju.
