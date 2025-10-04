​Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik zdobyli w Toruniu srebrny medal Speedway of Nations, przegrywając w finale z Australijczykami. Biało-Czerwoni wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tej imprezie.

Szwedzi Jacob Thorssell (kask czerwony) i Fredrik Lindgren (niebieski) oraz Polak Bartosz Zmarzlik (żółty) podczas finałowych zawodów Speedway of Nations w Toruniu / Tytus Żmijewski / PAP

W rundzie zasadniczej Polacy byli drudzy i musieli o awans do finału rywalizować z Duńczykami. Pokonali ich 5:4 po wykluczeniu z powtórki biegu Leona Madsena.

W wielkim finale gospodarze przegrali z parą Brady Kurtz - Jack Holder z Australii 2:7.

Biało-Czerwoni wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tej imprezie.

Zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par, w każdym wyścigu startuje po dwóch zawodników z jednego kraju.