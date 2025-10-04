Katarzyna Niewiadoma zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw Europy we Francji w wyścigu ze startu wspólnego. Po samotnym finiszu zwyciężyła Holenderka Demi Vollering. Trzecie miejsce zajęła jej rodaczka Anna van der Breggen.

Katarzyna Niewiadoma srebrną medalistką mistrzostw Europy / JULIEN DE ROSA/AFP/East News / East News

Niewiadoma i dwie Holenderki

Wyścig rozstrzygnął się na 7-kilometrowym podjeździe Cote de Saint-Romain-de-Lerps, ze szczytem 36 km przed metą. Podczas wspinaczki Holenderki podyktowały tak mocne tempo, że z przodu utrzymały się tylko Vollering, van der Breggen, Niewiadoma i Longo Borghini. Tuż przed szczytem zaatakowała Vollering i pierwsza rozpoczęła zjazd, z niewielką przewagą nad swoją rodaczką i Polką oraz bardziej spóźnioną Włoszką.

Do mety nic się już zasadniczo nie zmieniło, oprócz kryzysu Longo Borghini, którą doścignęła druga grupa. Przewaga Vollering rosła. Próbowała ją gonić Niewiadoma, mając na plecach drugą z Holenderek, która nie dawała jej zmian.

Ostatecznie zwyciężczyni wyprzedziła Polkę o 1.18. Van der Breggen nie walczyła już z Polką o srebrny medal. 35-letnia mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro (2016), która powróciła w tym roku do ścigania po trzyletniej przerwie, zadowoliła się brązem.