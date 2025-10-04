Katarzyna Niewiadoma zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw Europy we Francji w wyścigu ze startu wspólnego. Po samotnym finiszu zwyciężyła Holenderka Demi Vollering. Trzecie miejsce zajęła jej rodaczka Anna van der Breggen.

Niewiadoma i dwie Holenderki

Wyścig rozstrzygnął się na 7-kilometrowym podjeździe Cote de Saint-Romain-de-Lerps, ze szczytem 36 km przed metą. Podczas wspinaczki Holenderki podyktowały tak mocne tempo, że z przodu utrzymały się tylko Vollering, van der Breggen, Niewiadoma i Longo Borghini. Tuż przed szczytem zaatakowała Vollering i pierwsza rozpoczęła zjazd, z niewielką przewagą nad swoją rodaczką i Polką oraz bardziej spóźnioną Włoszką.

Do mety nic się już zasadniczo nie zmieniło, oprócz kryzysu Longo Borghini, którą doścignęła druga grupa. Przewaga Vollering rosła. Próbowała ją gonić Niewiadoma, mając na plecach drugą z Holenderek, która nie dawała jej zmian.

Ostatecznie zwyciężczyni wyprzedziła Polkę o 1.18. Van der Breggen nie walczyła już z Polką o srebrny medal. 35-letnia mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro (2016), która powróciła w tym roku do ścigania po trzyletniej przerwie, zadowoliła się brązem.

Pojechałyśmy jako drużyna świetny wyścig. Chciałam zaatakować wcześnie, czułam się mocna. Jestem z siebie dumna - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Vollering.

Niewiadoma lubi francuskie szosy

Katarzyna Nieiwadoma, 31-letnia zawodniczka z podhalańskiej Ochotnicy Górnej wywalczyła już trzeci medal mistrzostw Europy, imprezy o stosunkowo krótkiej historii. Co ciekawe, po wszystkie sięgnęła we Francji, a dwa poprzednie w Bretanii.

W 2016 roku w pierwszej edycji ME elity w Plumelec zdobyła srebro, przegrywając tylko z... van der Breggen, a w 2020 w Plouay sięgnęła po brąz, finiszując za Holenderką Annemiek van Vleuten i Włoszką Elisą Longo Borghini.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zawodniczka z Małopolski wygrała Tour de France Femmes. Jest również brązową medalistką mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego (2021) oraz w jeździe drużynowej na czas (2015).

W sobotę Demi Vollering zdobyła dziewiąty złoty medal ME dla Holandii w tej konkurencji, a siódmy z rzędu. Zwycięską passę Holenderek przerwała jedynie Włoszka Marta Bastianelli w 2018 roku.