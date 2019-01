Rozstawieni z "siódemką" tenisiści Łukasz Kubot i Horacio Zeballos awansowali do ćwierćfinału debla w wielkoszlemowym Australian Open. Polsko-argentyński duet przegrał w Melbourne z Amerykanami Ryanem Harrisonem i Samem Querreyem 6:3, 6:7 (5-7), 4:6.

Łukasz Kubot / Adam Davy / PAP/EPA

Był to trzeci trzysetowy pojedynek Kubota i Zeballosa w tej edycji Australian Open. Wcześniej pokonali kolejno: Słoweńca Aljaza Bedene i Niemca Maximiliana Marterera 7:5, 5:7, 6:3, Francuzów Jeremy'ego Chardy'ego i Fabrice'a Martina 7:5, 4;6, 6:3 oraz reprezentantów gospodarzy Blake'a Ellisa i Alexeia Popyrina 6:4, 7:6 (7-4).

Lubinianin pierwotnie miał wystąpić w Melbourne ze swoim stałym od dwóch lat partnerem deblowym - Marcelo Melo. Brazylijczyk nie wrócił jednak jeszcze do pełni sił po kontuzji pleców i 36-letni Polak zdecydował się połączyć w najbliższych tygodniach siły z trzy lata młodszym Argentyńczykiem.



Kubot ma na koncie dwa wielkoszlemowe tytułu w deblu - Australian Open w 2014 roku w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem i Wimbledon trzy lata później z Melo.



W Melbourne startował teraz dodatkowo także w mikście. W parze z Igą Świątek odpadł w 1/8 finału.



Był on ostatnim polskim tenisistą w obsadzie trwających do niedzieli wielkoszlemowych zmagań na antypodach. W singlu Świątek osiągnęła drugą rundę, a w pierwszej przegrali Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W deblu spotkanie drugiej fazy zmagań przegrała Alicja Rosolska, a mecz otwarcia Marcin Matkowski i Linette. Rosolska w mikście została wyeliminowana w pierwszej rundzie przez Kubota i Świątek.



Wynik ćwierćfinału gry podwójnej mężczyzn:



Ryan Harrison, Sam Querrey (USA) - Łukasz Kubot, Horacio Zeballos (Polska, Argentyna, 7) 3:6, 7:6 (7-5), 6:4.