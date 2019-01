Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadli w 1/8 finału gry mieszanej w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Polski duet przegrał w Melbourne z rozstawionymi z "trójką" Czeszką Barborą Krejcikovą i Amerykaninem Rajeevem Ramem 3:6, 6:4, 5-10.

Pierwszego seta Świątek i Kubot rozpoczęli od straty podania. Po przełamaniu w czwartym gemie doprowadzili do remisu, ale w dalszej części tej partii pozwolili rywalom na jeszcze dwa "breaki". W drugiej to oni dość szybko objęli prowadzenie i kontrolowali jej przebieg. Super tie-break zaczął się z kolei od prowadzenia 5-0 Krejcikovej i Rama. Biało-czerwoni co prawda zmniejszyli stratę (5-8), ale nie zdołali odwrócić losów spotkania.