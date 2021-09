Na pięć gwiazdek oficjalny profil WTA ocenił zagranie Igi Świątek podczas meczu z Julią Putincewą w Ostrawie. W środę Polka pokonała Kazaszkę Julię Putincewą (6:4, 6:4) i awansowała do ćwierćfinału imprezy. To był pierwszy mecz Polki po wielkoszlemowym US Open.

