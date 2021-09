​Magda Linette i amerykańska tenisistka Bernarda Pera sprawiły wielką niespodziankę, pokonując w pierwszej rundzie debla US Open rozstawione z dwójką Barborę Krejcikovą i Katerinę Siniakovą 6:3, 6:4. Czeszki w tej konkurencji wspólnie wywalczyły trzy tytuły wielkoszlemowe.

/ JOHN G. MABANGLO / PAP

Magda Linette specjalizuje się w singlu, ale w miarę możliwości stara się łączyć występy w grze pojedynczej z deblem. Zazwyczaj partneruje jej Pera, z którą ma koleżeńskie relacje także poza kortem. W tegorocznym French Open odniosły największy jak na razie sukces w grze podwójnej, docierając do półfinału. W nim musiały uznać wówczas wyższość... Krejcikovej i Siniakovej.

Czeszki w Paryżu sięgnęły wówczas po tytuł (w finale pokonały Igę Świątek i Amerykankę Bethanie Mattek-Sands). Powtórzyły tym samym wyczyn w tej imprezie z 2018 roku. Poza tym trzy lata temu triumfowały również w Wimbledonie oraz zanotowały swój najlepszym wynik w US Open, którym jest półfinał. W tym sezonie zatrzymały się na finale w Australian Open oraz wywalczyły złoty medal olimpijski w Tokio. Krejcikova w czerwcu w stolicy Francji zaś zanotowała życiowy sukces - zwyciężyła bowiem również w singlu.



Magda Linette na pierwszym meczu zakończyła występ w grze pojedynczej w tegorocznym US Open. Z Polaków awans do drugiej rundy debla w Nowym Jorku wywalczyła już wcześniej Alicja Rosolska.