Fani rajdów czekają na tą imprezę cały rok i choć to zaledwie 25 OS-owych kilometrów to emocji nigdy nie brakuje. 65. Rajd Barbórka to jak zwykle emocje na lotnisku Bemowo oraz na torze Modlin. Imprezę zwieńczy tradycyjnie wieczorne Kryterium Asów na ulicy Karowej. Na liście startowej między innymi Kajetan Kajetanowicz, Tomasz Kuchar, Mikołaj Marczyk czy Jakub Brzeziński. Zobaczymy też zagraniczną gwiazdę – Fina Mikko Hirvonena.

Tegoroczna trasa po liftingu

Warszawski Rajd Barbórka tradycyjnie kończy sezon w Polsce. I choć kierowcy mówią, że to zabawa i okazja, by spotkać się z kibicami, to już na trasie odcinków specjalnych walczą jak zwykle o ułamki sekund i o zwycięstwo. Tegoroczna rywalizacja to 5 odcinków specjalnych. Zaczynamy o 8 rano na Lotnisku Bemowo. Stamtąd kierowcy przeniosą się na Tor Modlin, gdzie od razu dwukrotnie pokonają trasę odcinka specjalnego. Później powrót na Bemowo i kolejne dwa przejazdy tego odcinka. Zarówno dwa przejazdy w Modlinie jak i na Bemowie, następujące jeden po drugim, pozwolą fanom cieszyć się emocjami nieprzerwanie przez blisko 3 godziny. Samochody będą puszczane "na suwak" co oznacza, że na trasie odcinka będzie znajdowało się jednocześnie kilka aut.

Po 5 OS-ach poznamy zwycięzców Rajdu Barbórka, ale to oczywiście nie będzie koniec emocji. Najlepsi pojadą wieczorem w Kryterium Asów na ulicy Karowej. Choć Rajd Barbórka co roku odrobinę się zmienia, to ten odcinek od lat pozostaje niezmieniony. Dla fanów, ale i dla kierowców to kultowa próba.

HARMONOGRAM 65. RAJDU BARBÓRKA - TUTAJ.

Jak będzie wyglądać rywalizacja na odcinkach i jak dotrzeć na miejsce?

Szansa na spotkanie z kierowcami już dziś!

To będzie prawdziwa nowość na Rajdzie Barbórka. Już dziś wieczorem u zbiegu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia odbędzie się uroczysta Ceremonia Startu. Na specjalnej rampie zameldują się wszyscy uczestnicy imprezy. To świetna okazja dla kibiców, by już na kilkanaście godzin przed startem rywalizacji móc spotkać się ze swoimi idolami.

Lista startowa 65. Rajdu Barbórka może imponować

Na liście startowej nie brakuje choćby Kajetana Kajetanowicza, który w ostatnich latach regularnie wygrywa Barbórkę. To będzie pierwszy w tym roku występ Kajetana w naszym kraju. "Kajto" pojedzie Fordem Fiestą WRC. Będzie rywalizował z nim choćby Tomasz Kuchar, który w ostatnich latach skupił się na rallycrossie, ale na Barbórce ciągle może pokazać ponadprzeciętne umiejętności. Zobaczymy też czołówkę tego sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Choćby Mikołaja Marczyka czy Jakuba Brzezińskiego. Nie zabraknie również Francuza Brian Bouffiera - w przeszłości trzykrotnego Mistrza Polski. W Barbórce wystąpią więc wszyscy zwycięzcy rajdu z ostatnich 10 lat.

Zagraniczną gwiazdą imprezy będzie Fin Mikko Hirvonen. To jeden z najbardziej znanych rajdowców globu. Czterokrotnie był wicemistrzem świata WRC. A za każdym razem przegrywał z nie byle kim bo z Sebastianem Loebem. W swojej karierze wygrał 15 rajdów zaliczanych do Mistrzostw Świata. W tym Rajd Polski w 2009 roku. Trzykrotnie przejechał też Rajd Dakar. W 2016 roku ukończył go na 4. pozycji.

Przed rokiem rządził Kajetanowicz

64. edycja Rajdu Barbórka zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Kajetana Kajetanowicza. Kierowca, który kilkanaście tygodni wcześniej po raz trzeci został Mistrzem Europy, zwyciężył na wszystkich odcinkach specjalnych i miał blisko minutową przewagę nad Filipem Nivette. Trzecią lokatę wywalczył Brian Bouffier. Kajetanowicz miał najlepszy czas także na trasie Kryterium Asów na Karowej. Za jego plecami znaleźli się Litwin Dominik Butvilas i Mikołaj Marczyk.

Zwycięzcy Rajdu Barbórka z ostatnich 10 lat:

2017 - Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran

2016 - Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran

2015 - Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran

2014 - Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran

2013 - Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran

2012 - Tomasz Kuchar/Daniel Dymurski

2011 - Bryan Bouffier/Xavier Panseri

2010 - Tomasz Kuchar/Daniel Dymurski

2009 - Tomasz Kuchar/Daniel Dymurski

2008 - Tomasz Kuchar/Daniel Dymurski

