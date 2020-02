Kobieta, która spowodowała w nocy wypadek na ul. Łostowickiej w Gdańsku, była nietrzeźwa - poinformowała w sobotę rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku st. asp. Karina Kamińska. Alkomat wskazał, że kierująca w organizmie miała 1,5 promila alkoholu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 3.30 na ul. Łostowickiej w Gdańsku.

Kierująca peugeotem - jadąc w kierunku Armii Krajowej - nie dostosowała prędkości do panujących warunków jazdy. Auto uderzyło w barierki oddzielające jezdnię, odbiło się od latarni, a następnie dachowało na przeciwległym pasie ruchu - przekazała rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku st. asp. Karina Kamińska.



Samochodem jechały trzy osoby. Prowadząca pojazd 22-letnia kobieta była nietrzeźwa. Badanie alkomatem wykazało, że miała 1,5 promila alkoholu. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Poza nią nikt nie ucierpiał.



Zatrzymaliśmy kobiecie prawo jazdy, a auto zostało odholowane i zabezpieczone. Prowadzimy teraz dochodzenie policyjne w kierunku spowodowania wypadku drogowego - dodała Kamińska.



Kobieta wkrótce zostanie przesłuchana i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku może jej grozić do dwóch lat pozbawienia wolności.