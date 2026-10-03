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„Prezydent zachował się odpowiedzialnie”, ale to „nie rozwiązuje problemu”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (08:32)

To dobre rozwiązanie, że prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków, ale nie rozwiązuje to systemowo problemu – mówił w programie Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca w RMF FM poseł klubu Centrum i przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Rafał Komarewicz. „Prezydent zachował się bardzo dobrze, odpowiedzialnie” – komentował drugi z gości, szef klubu Rozwój Plus Łukasz Schreiber.

„Prezydent zachował się odpowiedzialnie”, ale to „nie rozwiązuje problemu”
Łukasz Schreiber (L, fot. Mikołaj Poruszek) i Rafał Komarewicz (P, fot. Jakub Rutka) /RMF FM

 

Wkrótce omówienie całej rozmowy.
 
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Źródło: RMF FM
Tagi: łukasz schreiber Rafał Komarewicz
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