„Wyprzedziliśmy Portugalię”. Wiceminister o pozycji Polski w europejskiej turystyce

RMF24

„W pierwszym półroczu tego roku, według obserwatorium turystycznego GUS, wyprzedziliśmy Portugalię w rankingu turystycznym, jeżeli chodzi o ilość noclegów turystycznych. Jesteśmy już na ósmym miejscu w Europie” – powiedział Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 podkreślił znaczenie turystyki dla polskiej gospodarki. W rozmowie poruszono też wątki m.in. nowego p.o. prezesa PKOl, a także planowanych zmian ws. najmu krótkoterminowego.

„PKOl nigdy nie był tak upolityczniony, jak za prezesury Piesiewicza”

Mam nadzieję, że spółki Skarbu Państwa powrócą do sponsorowania PKOl. Sport jest przecież sponsorowany przez SSP. (Wspieranie PKOl) nie powinno być uzależnione od tego, czy dany prezes jest popierany przez jakieś środowisko – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, zapytany, czy państwowe koncerny wrócą do finansowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego po tym, jak Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa organizacji.

Według rozmówcy Piotra Salaka „PKOl nigdy nie był tak upolityczniony, jak za prezesury Radosława Piesiewicza”. Ireneusz Raś zapytany, kiedy dojdzie do spotkania ministra sportu Jakuba Rutnickiego z Marianem Kmitą, stwierdził, że „z pewnością takie spotkanie w najbliższym czasie będzie miało miejsce”.

Ze zrozumieniem przyjmuję decyzję środowiska sportowego o wyborze Mariana Kmity na prezesa PKOl. Oczekuję od niego działań, by PKOl wrócił na tory kojarzone z wartościami, etyką, fair play – przekonywał wiceminister sportu.

„Nie miałem nigdy konfliktu interesów”. Raś o najmie krótkoterminowym

Nie miałem nigdy konfliktu interesów, nie czerpałem w jakiś sposób, jakichś korzyści z najmu krótkoterminowego, byłem przygotowany do tego, żeby to unormować – stwierdził Ireneusz Raś. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 powiedział, że „nie musiał” rozmawiać z Tomaszem Siemoniakiem, ministrem-koordynatorem służb specjalnych na ten temat, mimo zapowiedzi premiera Donalda Tuska o przeprowadzeniu „pewnego sprawdzenia”.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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