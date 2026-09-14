PKOl ma nowego szefa. To on zastąpi Radosława Piesiewicza

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Marian Kmita - dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów - został wybrany przez zarząd PKOl na pełniącego obowiązki prezesa do końca upływającej w kwietniu 2027 roku kadencji.

Prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego rekomendowało, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca kadencji przejął jeden z wiceprezesów.

Marian Kmita, który przejmie obowiązki Piesiewicza, był jedynym kandydatem. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu, przeciw było dziewięciu, a jedna osoba wstrzymała się od głosu - przekazali członkowie komisji skrutacyjnej.

Obrady zarządu trwają.

Do końca kadencji Piesiewicza

W zgodnej opinii prawników takiego wyboru można było dokonać w myśl artykułu 21. statutu, który mówi m.in., że wobec „niemożności pełnienia funkcji przez prezesa PKOl”, na mocy uchwały, zarząd powierza ją - do końca kadencji - jednemu z wiceprezesów.

Teoretycznie kandydatów było ośmiu: wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, kierująca związkiem pływackim Otylia Jędrzejczak, dyrektor ds. sportu telewizji Polsat Marian Kmita, wiceprezes i prezes honorowy federacji szermierczej Adam Konopka, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol, prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysław Nowicki, który do tej pory zastępował Piesiewicza na mocy jego upoważnienia i zwołał pierwsze spotkanie władz PKOl, prezes honorowy PZLA Henryk Olszewski oraz były szef związku zapaśniczego Andrzej Supron.

Okres przejściowy w PKOl

Jesteśmy w okresie przejściowym, więc musimy wybrać osobę, która będzie pełniącą obowiązki prezesa do końca kadencji. Dopiero później musimy się zastanowić nad kolejnymi krokami - powiedział przed wejściem na obrady Konopka.

Piesiewicz w areszcie

Kierujący do tej pory PKOl Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOl. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.

Po przesłuchaniu Piesiewicza, który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska, prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące. Sąd przychylił się do tego wniosku, a w poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznał zażalenie obrony na stosowanie takiego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję.

Nie wyjdzie na wolność. Jest decyzja ws. Radosława Piesiewicza Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tymczasowego aresztowania, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego.

Kim jest Marian Kmita? Sylwetka p.o. prezesa PKOl

Marian Kmita od prawie trzech dekad jest związany z telewizją Polsat, gdzie odpowiada za sport. Jeszcze dłużej trwa jego przygoda z dziennikarstwem.

Urodził się 28 września 1962 roku w Brzegu Dolnym. W 1987 r. ukończył studia w zakresie historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a siedem lat później został absolwentem Study in Organizational and Managerial Communication, organizowanym przez Central Connecticut State Universtity, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Wrocławski. W 1995 roku otrzymał dyplom ukończenia kursu BBC Workshop for Senior Editors.

W latach 1987-92 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Dolnym jako nauczyciel historii, później był rzecznikiem prasowym wojewody wrocławskiego. W 1994 roku związał się z TVP Wrocław, gdzie pracował przez rok, najpierw jako szef Biura Programowego, a później jako szef Redakcji Programów Informacyjnych i Sportowych. W roku 1995 został szefem Redakcji Sportowej Radia Eska Wrocław. W latach 1996–2001 był prezesem zarządu Spółki Słowo Sportowe, wydawcy tygodnika o takim samym tytule. W 1996 roku rozpoczął pracę w TVP1 jako szef Redakcji Sportowej.

Od 1999 roku pracuje w Polsacie, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. sportu. Był m.in. twórcą kanału Polsat Sport, który zaczął nadawać program w sierpniu 2000. Od 2014 roku jest również redaktorem naczelnym portalu PolsatSport.pl.

Uważany jest za jednego z głównych promotorów siatkówki. Odgrywa niepoślednią rolę w planowaniu i organizacji wszystkich głównych imprez siatkarskich w Polsce. Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia MMA Polska, aktywnie działał w spółce Polsat Boxing Promotions. W kwietniu 2023 roku wybrany został na funkcję wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sportowymi refleksjami dzielił się w felietonach na łamach m.in. „Przeglądu Sportowego”, „Gazety Wyborczej”, „Piłki Nożnej Plus” czy portalu Interia.pl.

Kmita od 1985 roku działał w ruchu społecznym „Solidarność”. Brał udział w podziemnym wydawaniu i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu „Kret” i „Profil”, a od 1988 r. był kurierem wrocławskich struktur podziemnych do Wiednia i Berlina.

W 1989 roku został członkiem wrocławskiego Stowarzyszenia „Centrum Demokratyczne”. W latach 1990–98 był radnym Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym, od 1990 do 1994 społecznym przewodniczącym tej rady i społecznym wiceburmistrzem miasta. W roku 1990 rozpoczął wydawanie lokalnego tygodnika „Kurier Gmin”, którego redaktorem naczelnym był do roku 1994, a współwłaścicielem wraz z żoną do roku 2018.

W 2018 roku Kmita otrzymał Złotą odznakę Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki „Zasłużony Działacz Sportu”, a minister sportu i turystyki przyznał mu w 2021 roku tytuł „Promotora Sportu”.