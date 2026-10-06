Daniel Obajtek: Ja bym prosił pana premiera Morawieckiego, by się szanował

RMF24

"To jest oczywiście niewłaściwa opinia. To są bardzo dobre propozycje. To są propozycje, które pozwolą nam zdecydowanie szybciej się rozwijać. To są propozycje, które zniosą obciążenia. Przecież nam zależy, żeby gospodarka bardzo dobrze funkcjonowała i rozwijała się (...) Tak się składa, że pan były premier, współpracował tak naprawdę, jak był w PiS-ie, jeżeli chodzi o te propozycje. Dziś mówi, że to są propozycje bez sensu. No ja bym prosił pana premiera, by się szanował" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, odrzucając krytyczną opinię Mateusza Morawieckiego na temat programu wyborczego PiS.

Piotr Salak pytał swojego gościa o powrót składki zdrowotnej dla przedsiębiorców sprzed 2022 r.

To była fatalna decyzja i bardzo dobrze, że chcemy się z tego wycofać - przyznał Obajtek. Od samego początku w PiS-ie moje stanowisko było takie, że w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, nie należy jej podnosić - dodał.

Ropa z Wenezueli

Europoseł odpowiedział też na pytanie, kiedy dowiedział się o sprawie wenezuelskiej ropy.

D. Obajtek: Ja bym prosił pana premiera Morawieckiego, by się szanował Czas: 20:56

Dowiedziałem się gdzieś około kwietnia, a ja odszedłem na przełomie stycznia - mówił. Czy ropa jest, czy nie, proszę się spytać obecnego zarządu, bo to ten zarząd wypowiedział umowy w tym zakresie. Zwolnił wszystkich menadżerów w ciągu jednego dnia, w momencie, kiedy przejęli firmę i wypowiedzieli umowy w zakresie dostaw. Miałbym pytanie, do zarządu, dlaczego te umowy zostały wypowiedziane, dlaczego nie doszło do zrealizowania transakcji? - dodał Obajtek.

„Ten cały program CPN, to jedna, wielka fikcja”

Ten cały program CPN, to jest jedna wielka fikcja. Ja dziwię się, że naród się na tą fikcję i na te gry polityczne zgadza. Nie ma żadnego programu CPN. Z racji tego, że do budżetu państwa poprzez nadmierne ceny paliw wpływa z każdego litra około 1,70 zł więcej, niż było planowane w budżecie - mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Gość Piotra Salaka wrócił też do grudnia 2023 r i ówczesnych cen oraz braków paliwa na stacjach.

To był czas wyborczy. Tak mocno była propaganda rozhulana, że po wyborach paliwo będzie kosztowało dwa, trzy złote, że nam sprzedaż urosła trzykrotnie, więc to nie jest tak, że nie było paliwa. Mieliśmy problem z logistyką, ale jak ktoś chciał zatankować, to zatankował, bo jak brakłowało jednego rodzaju paliwa, to był drugi rodzaj paliwa - przyznał.