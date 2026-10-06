Czy polskich piratów drogowych kształtuje system i niskie kary? Bartosz Józefiak w Radiu RMF24

RMF24

Dlaczego mimo zaostrzania przepisów i coraz surowszych kar wciąż tak wielu kierowców prowadzi po alkoholu, ignoruje zakazy i ryzykuje na przejazdach kolejowych? Czy problemem jest wysokość kar, ich nieuchronność, czy społeczne przyzwolenie na łamanie przepisów? Skąd się biorą piraci drogowi, czy kształtuje ich polski system? Piotr Salak porozmawia o tym z Bartoszem Józefiakiem, reportażystą i autorem książki „Wszyscy tak jeżdżą”, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Dziennikarza „Superwizjera” TVN zapytamy również o statystyki wypadków drogowych i skuteczności obowiązujących przepisów. Dlaczego kierowców nie odstrasza wysokość kary, świadomość, że za złamanie przepisów czeka ich więzienie? Czy brak nieuchronności kary sprawia, że nawet zaostrzanie przepisów nie przekłada się na zmianę zachowań? Co zmieni bezwzględne więzienie za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Czy potrzebne jest nowe pojęcie prawne „zabójstwa drogowego”?

Piotr Salak zapyta również o zachowania kierowców prowadzące do wypadków. Dlaczego wjeżdżają za zamknięte szlabany, ignorują czerwone światło albo wyprzedzają przed przejściami dla pieszych? Czy polskie przepisy są czytelne, a liczba znaków i ich rozmieszczenie nie wpływają na bezpieczeństwo? Dlaczego w dużych miastach wciąż są organizowane nielegalne wyścigi?

W rozmowie także o relacjach kierowców z rowerzystami i użytkownikami hulajnóg. Czy przepisy dotyczące jednośladów powinny być zaostrzone? Jak na bezpieczeństwo wpływa wykluczenie transportowe? Czy auto nadal jest w Polsce symbolem statusu i niezależności?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>