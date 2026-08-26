Ustawa o statusie osoby najbliższej trafi do kosza? Magdalena Biejat w RMF FM

RMF24

Czy ustawa o statusie osoby najbliższej jest już skazana na porażkę? Co zamierza zrobić Lewica z koalicjantami? Czy będzie kolejna próba uchwalenia ustawy, ale z jeszcze większymi ustępstwami tak, aby prezydent Nawrocki zechciał ją podpisać? W Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Salak zapyta o to Magdalenę Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy.

Gość Piotra Salaka odniesie się także do rozmów o wspólnej liście wyborczej. Donald Tusk chce rozmawiać z koalicjantami na ten temat, a sondaże pokazują, że wspólny blok centrolewicowy mógłby liczyć na samodzielną większość. Czy Lewica jest gotowa na rozmowy i czy osobny start nie skończy się utratą części mandatów? Naszego gościa zapytamy również, czy letnia trasa z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym pomogła Lewicy odzyskać polityczną widoczność.

W rozmowie pojawi się również temat projektu emerytur stażowych. Lewica chce umożliwić wcześniejsze przechodzenie na emeryturę po odpowiednio długim stażu pracy? Ile kosztowałoby to budżet państwa i czy Ministerstwo Finansów daje zielone światło? Czy w sytuacji, gdy Polska ma jeden z najniższych wieków emerytalnych kobiet w Europie, warto dodatkowo zachęcać do wcześniejszego kończenia aktywności zawodowej?

Piotr Salak zapyta także o kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, a także o to, co z zapowiadaną reformą ochrony zdrowia, limitami pracy lekarzy i obawami medyków, że ograniczenie ich zarobków może wypchnąć ich z publicznej ochrony zdrowia do sektora prywatnego? Czy reforma rzeczywiście ma służyć pacjentom, czy przede wszystkim ratowaniu finansów NFZ?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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