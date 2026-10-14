System antydronowy SAN zagrożony? Odpowie wiceszefowa MON

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką o sytuację spółki Advanced Protection Systems, jednego z kluczowych podwykonawców programu SAN. Czy problemy z płynnością finansową firmy mogą zagrozić terminowej realizacji kontraktu? Jaki plan awaryjny ma rząd na wypadek trudności z wykonaniem zamówienia?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Poruszymy również kwestię ewentualnego wejścia zagranicznego inwestora do spółki oraz wykorzystania środków z europejskiego programu SAFE. Czy pierwsze elementy systemu SAN trafią do Wojska Polskiego jeszcze w 2026 roku?

Porozmawiamy także o planach utworzenia w Polsce centrum utrzymania pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemów obrony powietrznej Patriot. Na jakim etapie są negocjacje i jakie znaczenie dla ich powodzenia miało zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego? Czy Polska ma realną szansę wygrać rywalizację o tę inwestycję?

Po atakach w szkołach Błaszczak chce więcej lekcji religii i wskazuje: Należałoby przywrócić karę śmierci „Myślę, że problem jest głębszy. Sądzę, że on wynika z kryzysu wieloaspektowego (…). Kryzysu szkoły, związanego z podejściem, bo rządzący zrezygnowali z jednej lekcji religii, a więc kryzysu wychowania” – powiedział o atakach w szkołach w Porannej…

Zapytamy również o zapowiadane opóźnienia w dostawach pocisków PAC-3 MSE oraz możliwe przesunięcia w realizacji kontraktów na wyrzutnie HIMARS. Jakie konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski może mieć opóźnienie dostaw amerykańskiego uzbrojenia i czy resort obrony ma plan, który pozwoli ograniczyć skutki tych problemów?

Poruszymy także temat Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Czy Polska doczeka się dokumentu, który wyznaczy długofalowe priorytety w dziedzinie obronności i pozwoli lepiej skoordynować zakupy uzbrojenia, rozwój infrastruktury oraz finansowanie armii?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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