Motyka o pomocy dla Ukrainy: Prezydent zgodził się na wszystko

RMF24

„Program CPN (Ceny Paliw Niżej – przyp. red.) był największym programem osłonowym w UE, natomiast był programem, który dotyczył ochrony budżetu polskich rodzin na moment największego kryzysu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. „Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji (sytuacji na Bliskim Wschodzie – przyp. red.), to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi” – zaznaczył nasz gość. Nie wykluczył powrotu do programu CPN. Minister nawiązywał też do sporu wokół polskiej pomocy dla Ukrainy. „Wszystko, co zostało przekazane w zakresie kolektywnego, sojuszniczego przekazania Ukrainie, było w uzgodnieniu. O wszystkim wiedział pan prezydent. Zgodził się na wszystko, wiedział o wszystkim” - mówił Motyka.

Co z cenami paliw?

Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki cen paliw. Rynek paliw cechuje to, że on się bardzo szybko zmienia – podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka.

Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowym. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku – dodał Motyka.

Minister powołał się też na oceny analityków, według których niewykluczone, że w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe.

Jak zabezpieczona jest polska infrastruktura paliwowa przed atakami ze strony Rosji?

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa o to, czy Polska zabezpiecza naszą infrastrukturę paliwową przed ewentualnymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji. Miłosz Motyka zapewnił, że robimy to cały czas. To są różne działania, to są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego. Jeżeli jakikolwiek dron, na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa (...). Zresztą powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać. I tutaj współpracujemy z wojskiem i ze służbami – wyliczał minister.

Deklaracja ws. cen energii dla przedsiębiorców

Minister Motyka zapewnia, że rząd pracuje też nad rozwiązaniami, dzięki którym ceny energii dla przedsiębiorców spadną. To, nad czym my pracujemy, to są rozwiązania systemowe i rozwiązania. Nie chciałbym ich nazwać doraźnymi, ale takie, które na pewno wpłyną na obniżkę cen dla przedsiębiorców. Czyli praca nad rozporządzeniem taryfowym, w którym określimy inne wskaźniki dla przedsiębiorstw energochłonnych, po prostu tak, by te koszty były niższe dla tych najbardziej energochłonnych – zapowiadał. Jak dodał, chce, by to rozwiązanie było gotowe na jesieni.

Pracujemy nad tym - albo to będzie od nowego roku, albo to będzie od jesieni tego roku – mówił. Jego zdaniem oznaczałoby to spadek cen o kilkanaście procent w stosunku do tego, co jest obecnie.

Co z cenami pelletu?

Minister energii zapewnił, że jego resort będzie analizował sytuację na rynku pelletu. Jak przyznał, ceny spadły w stosunku do zimy, ale znacząco wzrosły w stosunku do tego, jakie były rok temu o tej porze.

Trwa odbudowa zapasów, bo mieliśmy rekordową zimę, na którą rynek nie był przygotowany. Mówię tutaj nie o obywatelach, tylko o producentach. Z drugiej strony, mamy radykalny przyrost kotłów na pellet, za którym nie idzie wzrost produktu. I nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o jego dostępność, jeżeli chodzi o pozyskiwanie z Lasów Państwowych. I tutaj ten dialog z Lasami Państwowymi toczymy, by znacznie usprawnić proces produkcji – mówił Motyka. Jego zdaniem na jesieni powinno być więcej pelletu na rynku.

Uważam, że jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pellet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę – dodał.

„Nikt nie zrobił tyle dla pogorszenia naszych wzajemnych relacji niż ostatnie decyzje prezydenta Zełenskiego”

W Porannej rozmowie w RMF FM powrócił temat wczorajszej wypowiedzi szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowa, który mówił, że Ukraina przygotowuje się na eskalację w stosunkach z Polską.

Zastanawiam się, co pan Budanow ma na myśli, mówiąc o eskalacji. Co jeszcze można więcej zrobić? Mówię tu o Ukraińcach. Nikt nie zrobił tyle dla pogorszenia naszych wzajemnych relacji niż ostatnie decyzje prezydenta Zełenskiego. Niestety - zaznaczył nasz gość.

Byliśmy nawet krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość jako Polskie Stronnictwo Ludowe, gdy mówiliśmy o tym, że należy uporządkować zasady związane z dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej pod kątem właśnie kwestii związanych z uporządkowaniem kwestii historycznych czy gospodarczych. Ukraińcy muszą wiedzieć, że te zasady będą twardo egzekwowane. Zresztą nikt nam nie będzie mówił, jak mamy też realizować w Polsce prawo i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy to prawo twarde gospodarcze egzekwować - podkreślił Motyka.

„Są bandą hipokrytów”

Tomasz Terlikowski dopytywał też swojego gościa o to nagły zwrot w polskiej polityce, swoiste licytowanie się na to, kto mniej pomógł Ukrainie.

W tym studiu pan minister Przydacz (Marcin Przydacz szef prezydenckiego Biura Polityki międzynarodowej - przyp. red.) mówił, że najlepsza ochrona polskiego nieba jest wtedy, gdy Patrioty są, ale na zachodniej Ukrainie - przypominał Motyka. Ale teraz mówi co innego – zauważył Tomasz Terlikowski.

Są bandą hipokrytów, bo my mówiliśmy to samo: należy wspierać Ukrainę. I będziemy to robili. I dzisiaj słyszymy ze strony Pałacu Prezydenckiego, że premier Kosiniak-Kamysz chce zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Nie, tę odpowiedzialność minister Kosiniak-Kamysz na siebie wziął i ją dźwiga. Wszystko, co zostało przekazane w zakresie kolektywnego, sojuszniczego przekazania Ukrainie, było w uzgodnieniu. O wszystkim wiedział pan prezydent. Zgodził się na wszystko, wiedział o wszystkim. Nie było zresztą sprzeciwu na komitetach bezpieczeństwa ze strony przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego - dodawał Motyka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.