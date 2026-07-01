RMF24

W Porannej rozmowie RMF FM zapytamy Monikę Piątkowską, kandydatkę na prezydenta Krakowa, jak zamierza uzdrowić finanse miasta. Dług Krakowa jest jednym z największych w kraju, a jednocześnie kandydaci składają kolejne kosztowne obietnice. Skąd wziąć pieniądze na nowe inwestycje i czy mieszkańcy muszą przygotować się na zaciskanie pasa?

Monika Piątkowska gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Padnie pytanie o zapowiedź budowy odkrytych basenów. Czy przy obecnym zadłużeniu miasta to realny plan, czy raczej wyborczy populizm? Czy dziś ważniejsze od nowych basenów nie są inwestycje w zieleń, transport i jakość życia mieszkańców?

Wrócimy także do sprawy metra. Tymczasowy prezydent Krakowa przekonuje, że realny termin rozpoczęcia budowy to lata 2040–2045, a wcześniejsze deklaracje były zbyt optymistyczne. Czy Monika Piątkowska podziela tę ocenę i czy metro wciąż powinno być jednym z priorytetów miasta?

Zapytamy również o ceny komunikacji miejskiej. Czy Kraków może pozwolić sobie na obniżenie cen biletów do poziomu obowiązującego w Warszawie, czy przy obecnej sytuacji finansowej byłaby to nieodpowiedzialna decyzja?

Nie zabraknie pytań o krakowski rynek pracy. Kolejne korporacje ograniczają zatrudnienie, a miasto traci opinię polskiej stolicy nowych technologii. Jak zatrzymać zwolnienia w sektorze IT i przekonać inwestorów, by rozwijali działalność właśnie w Krakowie?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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