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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziło przeszukania w Warszawie i Chełmie. Prowadzone były w ramach postępowania dotyczącego działalności giełdy kryptowalutowej Zondacrypto, w wątku obejmującym finansowanie TV Republika.

Służby odwiedziły siedziby firm i Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że na terenie Warszawy działania prowadzone były przez dwa zespoły i obejmowały trzy lokalizacje, pod którymi zarejestrowanych jest łącznie siedem podmiotów gospodarczych.

Pierwsza z nich znajduje się przy ul. Filtrowej, gdzie zarejestrowane są cztery podmioty - przekazała. W charakterze świadka przesłuchana została osoba, która była pod tym adresem. Oświadczyła, że podmioty są jedynie zarejestrowane w tym miejscu, a przychodząca do nich korespondencja jest skanowana i przesyłana drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail. W związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia przeszukania.

Kolejne lokalizacje obejmowała adresy przy al. Jana Pawła II oraz ul. Mickiewicza, pod którymi zarejestrowane są trzy podmioty gospodarcze. Ustalono, że w obu miejscach funkcjonują biura wirtualne. W trakcie przeszukań zabezpieczono materiał dowodowy w postaci korespondencji papierowej adresowanej do tych podmiotów - wyjaśniła prok. Adamiak.

Na terenie Chełma (woj. lubelskie) czynności objęły trzy lokalizacje: Urząd Miasta Chełm, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz siedzibę Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji policjanci zabezpieczyli dokumentację dotyczącą wynajmowania pomieszczeń Stowarzyszeniu Przyjaciół Republiki. Natomiast pod adresem siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki zastano opuszczone i nieużytkowane pomieszczenia. W związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia przeszukania.

W Urzędzie Miasta Chełm zabezpieczono dokumentację wskazaną w postanowieniu prokuratora. Zabezpieczony w toku przeprowadzonych czynności materiał dowodowy zostanie dołączony do akt postępowania - przekazała prok. Adamiak.

Śledztwa połączone

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r.

Piesiewicz aresztowany nad dłużej

Jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w związku z aferą Zondacrypto, jest były prezes PKOl Radosław Piesiewicz, któremu we wtorek sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt. Inne są podejrzane m.in. o pozbawienie Suszka wolności, udział w grupie przestępczej, której celem było przejęcie składników jego majątku i wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto.

We wtorek w sprawie Zondacrypto dwa zarzuty: płatnej protekcji i wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji usłyszał były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński. Prokuratura zawnioskowała o trzymiesięczny areszt.

W ubiegły poniedziałek funkcjonariusze CBZC zatrzymali trzy osoby. To Jacek R. – udziałowiec spółki BitBay oraz szef Działu Infrastruktury, odpowiedzialny za utrzymanie i obsługę systemów informatycznych giełdy, Ewelina W. – dyrektor Działu Finansów spółek prowadzących giełdę kryptowalutową i Aleksandra G. – adwokat wykonująca obowiązki zawodowe w Dziale Prawnym grupy kapitałowej BB Trade Estonia OU, będącej operatorem giełdy Zondacrypto. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w tymczasowym areszcie na trzy miesiące.