Służby odwiedziły siedziby firm i Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki
Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że na terenie Warszawy działania prowadzone były przez dwa zespoły i obejmowały trzy lokalizacje, pod którymi zarejestrowanych jest łącznie siedem podmiotów gospodarczych.
Pierwsza z nich znajduje się przy ul. Filtrowej, gdzie zarejestrowane są cztery podmioty - przekazała. W charakterze świadka przesłuchana została osoba, która była pod tym adresem. Oświadczyła, że podmioty są jedynie zarejestrowane w tym miejscu, a przychodząca do nich korespondencja jest skanowana i przesyłana drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail. W związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia przeszukania.
Kolejne lokalizacje obejmowała adresy przy al. Jana Pawła II oraz ul. Mickiewicza, pod którymi zarejestrowane są trzy podmioty gospodarcze. Ustalono, że w obu miejscach funkcjonują biura wirtualne. W trakcie przeszukań zabezpieczono materiał dowodowy w postaci korespondencji papierowej adresowanej do tych podmiotów - wyjaśniła prok. Adamiak.
Na terenie Chełma (woj. lubelskie) czynności objęły trzy lokalizacje: Urząd Miasta Chełm, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz siedzibę Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki.
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji policjanci zabezpieczyli dokumentację dotyczącą wynajmowania pomieszczeń Stowarzyszeniu Przyjaciół Republiki. Natomiast pod adresem siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki zastano opuszczone i nieużytkowane pomieszczenia. W związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia przeszukania.
W Urzędzie Miasta Chełm zabezpieczono dokumentację wskazaną w postanowieniu prokuratora. Zabezpieczony w toku przeprowadzonych czynności materiał dowodowy zostanie dołączony do akt postępowania - przekazała prok. Adamiak.
Śledztwa połączone
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r.
Piesiewicz aresztowany nad dłużej
Jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w związku z aferą Zondacrypto, jest były prezes PKOl Radosław Piesiewicz, któremu we wtorek sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt. Inne są podejrzane m.in. o pozbawienie Suszka wolności, udział w grupie przestępczej, której celem było przejęcie składników jego majątku i wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto.
We wtorek w sprawie Zondacrypto dwa zarzuty: płatnej protekcji i wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji usłyszał były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński. Prokuratura zawnioskowała o trzymiesięczny areszt.
W ubiegły poniedziałek funkcjonariusze CBZC zatrzymali trzy osoby. To Jacek R. – udziałowiec spółki BitBay oraz szef Działu Infrastruktury, odpowiedzialny za utrzymanie i obsługę systemów informatycznych giełdy, Ewelina W. – dyrektor Działu Finansów spółek prowadzących giełdę kryptowalutową i Aleksandra G. – adwokat wykonująca obowiązki zawodowe w Dziale Prawnym grupy kapitałowej BB Trade Estonia OU, będącej operatorem giełdy Zondacrypto. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w tymczasowym areszcie na trzy miesiące.