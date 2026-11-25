RMF24

"Wiemy, że polska strona zwróciła się do NATO z propozycją zestrzeliwania rakiet i dronów nad Ukrainą" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Wcześniej o takiej propozycji pisał portal Bloomberg. Na pytanie, skąd ma tę wiedzę ambasador odpowiedział: "Wiem to z prasy i innych źródeł".

Najbardziej kontrowersyjna kwestia – możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy przez polskie systemy obrony powietrznej – nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Jak przypomina ambasador, już w 2024 roku podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które zakłada konsultacje z NATO w sprawie takiego scenariusza. Ostateczna decyzja należy jednak do całego Sojuszu, a nie tylko do Polski.

Czekamy na oficjalny komunikat NATO – podkreśla Bodnar.

„Strona polska jest powiadamiana o wszystkich zagrożeniach”

W ostatni piątek, gdy rosyjskie rakiety naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ukraińskie służby miały przekazać stosowne informacje swoim polskim partnerom.

Wojskowi między sobą współpracują. Są oficerzy łącznikowi, którzy między sobą się komunikują i strona polska jest powiadamiana o wszystkich zagrożeniach - zapewnia ambasador. Nie chce jednak wchodzić w szczegóły dotyczące zakresu i ilości przekazywanych danych, podkreślając, że są to kwestie zastrzeżone dla służb wojskowych i wywiadowczych.

To trzeba wojskowych pytać, kto komu co powiedział, ale o tym, że rakiety nadlatują oczywiście, że polska obrona przeciwlotnicza wiedziała wcześniej, bo przestrzeń powietrzna była zamknięta - zaznacza Wasyl Bodnar.

W kontekście zapowiedzi wiceministra Cezarego Tomczyka o planowanym zakazie lotów wzdłuż wschodniej granicy Polski od początku przyszłego roku, ambasador Bodnar podkreślił, że decyzje dotyczące zamykania przestrzeni powietrznej należą do polskich władz i są podyktowane wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.

Jeżeli polska strona decyduje o zaostrzeniu warunków kontroli powietrznej albo użycia środków do rażenia obiektów, które mogą przekroczyć granicę, to będzie to działało na korzyść Ukrainy – ocenił gość Popołudniowej rozmowy.

O wizycie prezydenta Polski w Kijowie: Pracujemy nad harmonogramem

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM pojawił się również temat ewentualnej wizyty prezydenta Polski w Kijowie.

Pracujemy nad harmonogramem, ale nie chcemy składać przedwczesnych deklaracji – mówi Bodnar.

Dopytywany o to, co w tej sprawie stanowi największy problem i czy jest to polityka historyczna Ukrainy, zapewnia: Nie ma żadnych problemów historycznych. My teraz rozwiązaliśmy problemy - wiecie, jaka była decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej. Stworzono wiele grup roboczych do rozwiązania tych tematów.

Umowa dronowa coraz blizej?

Piotr Salak pytał swojego gościa również o losy tzw. „umowy dronowej” z Ukrainą, która ma umożliwić ścisłą kooperację firm z obu krajów w zakresie produkcji i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Jak informuje ambasador Bodnar, projekt umowy został już przekazany stronie polskiej i jest obecnie analizowany przez odpowiednie ministerstwa.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ustalić ostateczny tekst i przygotować dokument do podpisania – mówi dyplomata.

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