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Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i wiceprezes PSL, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM, że nie rozumie sceptycyzmu Łukasza Gibały w kwestii budowy metra w Krakowie. „Podcina sobie skrzydła tuż przed samymi wyborami. Przecież wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 mld euro na transport szynowy, w tym metro. Kraków jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu oświadczenia” - powiedział Klimczak. Podkreślał, że bez względu na to, kto zostanie prezydentem miasta, rząd będzie wspierał Kraków.

RMF FM

Sytuacja w Krakowie była jednym z tematów Porannej rozmowy w RMF FM. Dariusz Klimczak mówił wprost, że po niedzielnych wyborach spotka się z nowym prezydentem - „bez względu na to, kto wygra” - i będzie z nim współpracował.

Czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia i uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa. Czy to będzie pan Gibała. Z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury Krakowa. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja. A wiem, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają na węzeł Mistrzejowice, gdzie prace idą bardzo dobrze ze względu na pogodę. Mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka zapewnimy przed Wszystkimi Świętymi - mówił minister Klimczak.

Klimczak uderza w Gibałę. „Podcina sobie skrzydła przed wyborami” Czas: 20:43

Dziwił się, że Łukasz Gibała jest sceptykiem w kwestii budowy metra w Krakowie. Podcina sobie skrzydła tuż przed samymi wyborami. Przecież wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 mld euro na transport szynowy, w tym metro. Kraków jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje - powiedział Klimczak.

„Nie wiem, dlaczego światło dzienne ujrzała ta informacja”

Minister infrastruktury pytany był również, czy wie cokolwiek na temat projektu zmian w prawie aborcyjnym, które zapowiedział marszałek Sejmu. Ministra edukacji Barbara Nowacka stwierdziła ostatnio, że jest „dogadana z PSL-em” w tej sprawie.

Nic nie słyszałem na ten temat, nie rozmawiałem z Barbarą Nowacką. Mieliśmy przedwczoraj zarząd krajowy partii i w ogóle na ten temat nie było mowy. Z panią minister siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów. Ani słowem mi o tym nie wspomniała - zaznaczał Dariusz Klimczak.

Dziwił się, dlaczego światło dzienne ujrzała tego typu informacja. Ja nie uczestniczyłem w takich rozmowach i wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział o czymś tak bardzo znaczącym. (...) Nie sądzę, żeby PSL zmieniło zdanie na ten temat i wątpię, żeby bez mojego udziału takie rozmowy się toczyły - komentował.

Spotkanie Kosiniak-Kamysz-Trump

Kolejne pytanie dotyczyło tajemniczego spotkania szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Prezydent USA miał zasugerować wówczas zmianę rządu w Polsce.

Władysław Kosiniak-Kamysz nic na ten temat nie powiedział - zaznaczył Klimczak. Dośpiewujemy sobie coś, co wszyscy uważają, że mogło zaistnieć w Gabinecie Owalnym. Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, my (wszyscy) jesteśmy partią, która ani z Donaldem Trumpem, ani z jakimkolwiek innym prezydentem, premierem, szefem rządu czy głową państwa nie rozmawia o tym, kto rządzi w Polsce i na jakich warunkach. To nasza suwerenna sprawa - podkreślał minister infrastruktury.

Polska jest państwem z wielowiekową historią i dużym doświadczeniem. Ci, którzy czasem przekraczają granice - nie chcę tu wytykać opozycji palcami - i zbyt mocno powołują się na wsparcie innych państw, zachowują się co najmniej żenująco. Ale na pewno nie dotyczy to nas - mówił Klimczak.

Na horyzoncie zmiana prawa ws. hulajnóg

Pytany z kolei, kiedy jeżdżący hulajnogami przestaną terroryzować przechodniów i kierowców, odpowiedział, że „niebawem”. Kiedy wejdzie w życie legislacja, którą zaproponowałem. I pamiętajmy, że to nie chodzi o ostatni czas, kiedy jest wiele różnych wypadków. My to zaczęliśmy od ochrony dzieci, wprowadzenia kasków, ustalenia limitu wieku. (...) Rejestracja hulajnóg to jest ostateczność - mówił Dariusz Klimczak.

Przyznał również, że rząd rozważa wprowadzenie OC dla właścicieli hulajnóg, jednak tego projektu nie ma w obecnym procesie legislacyjnym.

Jest coś innego. Problem polega na tym, że na polski i europejski rynek trafiają różnego rodzaju dziwne wynalazki elektryczne, które potrafią jechać nawet 100 km/h. W mojej ustawie, w moich rozwiązaniach legislacyjnych, jest jasno zapisane, że takich urządzeń nie będzie można sprowadzać do Polski z Azji ani z żadnej innej części świata - zapowiadał minister infrastruktury.

Jak mówił, odpowiedzialny za to będzie Transportowy Dozór Techniczny - instytucja, która już działa i której kompetencje zostaną rozszerzone.

Prawo będzie jasne: do Polski, do obrotu ani do użytkowania nie będzie można wprowadzić urządzenia, które może przekroczyć określoną prędkość, ma zbyt dużą moc albo napięcie zasilające. Nie sprowadzimy też do kraju urządzenia, które można w prosty sposób przerobić tak, aby te parametry przekraczało. To jest kluczowe – takich urządzeń po prostu nie będzie można sprowadzać do Polski.

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