Pełczyńska-Nałęcz: Bardzo szybko wiedziałam o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem

RMF24

„Najważniejsze, że ustawa wróciła na właściwą trajektorię. PSL zrobił woltę, ale wolta zatoczyła koło. Ustawa poddana jest pod głosowanie i ma większość. Jeżeli PSL dba o polskich winiarzy, którzy zabiegają o degustacje w plenerze, to można to zrobić normalnie, odrębna ustawą” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do tego, czy ustawa dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu w godz. 22:00-6:00 zostanie przegłosowana przez Sejm. Przewodnicząca Polski 2050 oceniła także, że amerykańska administracja chce ingerować w rządy europejskie. „Nawet bardzo sojusznicze Stany Zjednoczone nie powinny ingerować w to, kto rządzi w Polsce” - stwierdziła.

Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz był pytana w Porannej rozmowie w RMF FM m.in. o kwestię ustawy zakazującej sprzedaży alkoholu w godz. 22-6.

RMF FM

Pełczyńska-Nałęcz o ustawie o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy: PSL zrobił woltę

Polityczka oceniła, że to przede wszystkim sukces Polaków, którzy opowiadają się za wprowadzeniem takiego rozwiązania.

Jest sukces, ale przede wszystkim ludzi. Dlatego, że naprawdę jest bardzo jasne stanowisko Polaków, że chcą zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i zakazu reklam alkoholu. Koniec. Taka ustawa została wypracowana na bazie ustawy Polski 2050 – stwierdziła.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu znowu podzieli koalicję? Pełczyńska-Nałęcz komentuje Czas: 20:53

Pytana przez Tomasza Terlikowskiego o stanowisko polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy byli innego zdania niż Polska 2050, stwierdziła, że „PSL zrobił woltę, ale wolta zatoczyła koło”. Ustawa jest poddana pod głosowanie i ona po prostu ma większość – dodała, podkreślając, że o to, jak PSL zagłosuje, „trzeba ich zapytać”.

My na pewno jesteśmy za tym rozwiązaniem. Ona jest zresztą na bazie naszego projektu ustawy Polski 2050. Ustawa w pełnej zgodzie, w tym z aprobatą członka komisji od strony PSL-u, a co się stało, że PSL zatoczył woltę? Proszę pytać PSL. Interweniowałam w momencie, kiedy oczekiwana, popierana przez większość Polaków ustawa, nagle znika z głosowań – wskazała.

Jeżeli PSL dba o polskich winiarzy i zabiega o to, żeby winiarze robili degustacje w plenerze, to przecież można to zrobić normalnie odrębną ustawą. Zresztą PSL ma tę ustawę w Sejmie i jeżeli te rozwiązania w tej ustawie zostaną poddane pod głosowania i będą okej, to przecież nikt nie będzie w żaden sposób się przeciw winiarzom wypowiadał – dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: Akcyza na alkohol powinna zostać podniesiona

Prowadzący zapytał przewodniczącą Polski 2050 także o to, czy dzisiaj w Sejmie zostanie podniesiona akcyza na alkohol?

Powinna być, bo to jest dobra ustawa. Przypominam, że to jest propozycja, która też wyszła od Polski 2050. Chodzi o to, żeby podwyższyć akcyzę na alkohol i wszystko przekierować na zdrowie – skomentowała, podkreślając, że „nikt w Polsce nie zamierza wprowadzać prohibicji”.

Dodała, że nadużywanie alkoholu - jak wskazują szacunki - kosztuje Polaków nawet do 100 miliardów złotych rocznie.

Dopytywana o to, czy prezydent Karol Nawrocki podpiszę tę ustawę, stwierdziła: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc - uwaga: sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez - tak naprawdę - cały przemysł alkoholowy. Za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa, w tym koszty zdrowotne. To jest super normalna rzecz, że się podwyższa (akcyzę).

Szefowa Polski 2050 o aferze w Szpitalu Południowym: Dobrze, że prokuratura pracuje

Minister odniosła się również do sprawy afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Przypomnijmy: Dawid K. młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, który w trakcie specjalizacji pełnił funkcję koordynatora SOR, pojawił się we wtorek w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzuty. W warszawskim Szpitalu Południowym miał zarobić w ciągu roku ponad półtora miliona złotych.

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że to dobrze, że pojawiły się zarzuty dla Dawida K. (Mężczyzna nie zgadza się na podawanie jego pełnego imienia i nazwiska).

Bardzo dobrze, że prokuratura pracuje, bo nie ma nic gorszego, niż jest podejrzenie, - bardzo poważne i medialnie udokumentowane - że się źle zadziało. Za tym podejrzeniem idą też konkretne działania prezydenta miasta - oceniła.

Pełczyńska-Nałęcz o spotkaniu Kamysz-Trump: Szybko o tym wiedziałam

Pełczyńska-Nałęcz skomentowała także kwestię marcowego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Każdy polski patriota w takiej sytuacji odpowiada parlamentarnie. I to trzeba powiedzieć: idźcie po prostu w cholerę. To znaczy polski rząd jest ustanawiany przez Polaków w polskich wyborach i nawet bardzo sojusznicze państwo amerykańskie nie ma prawa ingerować w nasze sprawy wewnętrzne - powiedziała, zapytana o doniesienia o tym, że w trakcie marcowego spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA, Donald Trump miał przekonywać szefa PSL do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy. Nie wiem dokładnie, co odpowiedział. Natomiast na pewno sprawę koalicyjną ujawnił - dodała.

Zaznaczyła także, że o samym fakcie rozmowy wiedziała wcześniej.

Muszę powiedzieć, że bardzo szybko po spotkaniu o tym wiedziałam - dodała.

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz istotą sprawy nie jest to, kiedy informacja o rozmowie stała się publiczna, ale sam fakt podejmowania przez zagraniczne państwo prób wpływania na sytuację polityczną w Polsce. Kluczowe nie jest to, czy wypłynęło czy nie, tylko to, że dzisiaj już wiemy, że Amerykanie ingerują w sprawy wewnętrzne - oceniła.

Minister funduszy zaapelowała także do prezydenta, wskazując, że korzystanie z zewnętrznego wsparcia w krajowej polityce nie powinno prowadzić do uzależnienia polskich decyzji od Stanów Zjednoczonych. Mam apel do pana prezydenta. Uważa, że będzie miał mocniejszą władzę przez to, że pozwoli Amerykanom meblować nam scenę polityczną w środku Polski. Nie powinien tego robić, bo suwerenność polega na tym, że Polacy decydują, co powinniśmy robić, kogo wybierają - podsumowała szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.