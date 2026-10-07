Padło pytanie o zmianę rządu w Polsce. Trump odpowiedział RMF FM

RMF24

„Kocham Polaków, prezydent (Polski, Karol Nawrocki – przyp. red.) jest moim wielkim przyjacielem” – w ten sposób prezydent USA Donald Trump odpowiedział na pytanie korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego o doniesienia na temat domniemanego dążenia przez niego do zmiany rządu w Polsce. Według nieoficjalnych doniesień niektórych mediów, Donald Trump podczas spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w marcu miał przekonywać lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego do opuszczenia koalicji rządzącej w Polsce.

O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem? Niejasne doniesienia zza oceanu

Sprawa sięga marca, kiedy to prezydent USA Donald Trump spotkał się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Adam Bielan, europoseł PiS, który twierdzi, pomógł zorganizować to spotkanie, stwierdził, że sam wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że spotkanie dotyczyło współpracy wojskowej.

Z kolei premier Tusk, który został poinformowany przez Kosiniaka-Kamysza o rozmowie z Trumpem stwierdził, że dyskusja ta dotyczyła „raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”.

„Prezydent jest moim wielkim przyjacielem”

Prezydent USA został zapytany przez korespondenta RMF FM, Pawła Żuchowskiego, o doniesienia o tym, że miałby jakoby popierać zmianę rządu w Polsce.

Kocham Polaków, prezydent jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go – odpowiedział Trump.

O tym, że prezydent Trump miał wyrażać „zainteresowanie” zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła między innymi Telewizja Republika.