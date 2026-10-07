Padło pytanie o zmianę rządu w Polsce. Trump odpowiedział RMF FM

O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem? Niejasne doniesienia zza oceanu
Sprawa sięga marca, kiedy to prezydent USA Donald Trump spotkał się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Adam Bielan, europoseł PiS, który twierdzi, pomógł zorganizować to spotkanie, stwierdził, że sam wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że spotkanie dotyczyło współpracy wojskowej.
Z kolei premier Tusk, który został poinformowany przez Kosiniaka-Kamysza o rozmowie z Trumpem stwierdził, że dyskusja ta dotyczyła „raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”.
„Prezydent jest moim wielkim przyjacielem”
Prezydent USA został zapytany przez korespondenta RMF FM, Pawła Żuchowskiego, o doniesienia o tym, że miałby jakoby popierać zmianę rządu w Polsce.
Kocham Polaków, prezydent jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go – odpowiedział Trump.
O tym, że prezydent Trump miał wyrażać „zainteresowanie” zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła między innymi Telewizja Republika.