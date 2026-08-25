Jak długo będą ważne bony kaucyjne? Ministra wskazuje jasno

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Bony kaucyjne powinny być ważne minimum kwartał, a nikomu nic by się nie stało, gdyby było to pół roku – przekazała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Wskazała, że prace legislacyjne w tej sprawie zaplanowano na jesień. Jednocześnie mają być prowadzone prace nad wprowadzeniem do systemu kaucyjnego tzw. małpek.

System kaucyjny. Zmiany ws. „małpek” i ważności bonów

Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że obecny 30-dniowy okres ważności bonów kaucyjnych jest niezadowalający społecznie. Przekazała, że jesienią pojawi się wniosek o wpis do wykazu prac rządu nad wydłużeniem ważności bonów. Ministra klimatu i środowiska oceniła, że powinny być one ważne minimum kwartał, „a nikomu nic by się nie stało, gdyby było to 6 miesięcy”.

Rozmówczyni Piotra Salaka przekazała, że trwają prace nad ustawą ws. rozszerzenia systemu kaucyjnego o „małpki”.

Pracujemy nad ustawą łącznie i rozszerzającą system kaucyjny o ten element małego szkła niezwrotnego w postaci „małpek” i jeśli chodzi o wydłużenie ważności bonu – wskazała.

Hennig-Kloska zapewniła, że nie będzie konieczności wymiany wszystkich butelkomatów, ponieważ większość punktów odbioru już jest dostosowana do obsługi szkła. Szkło pierwotnie miało być w systemie i ono dobrowolnie może do systemu wchodzić, więc rozumiem, że większość punktów odbioru musiała być do tego dostosowana – powiedziała.

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się także wątek wyboru kolejnego wicemarszałka Sejmu, kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, a także darmowej kranówki w restauracjach.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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