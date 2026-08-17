Czy zboże będzie kolejnym zarzewiem konfliktu między Polską a Ukrainą?

RMF24

Na jakim etapie są rozmowy w sprawie przewozu ukraińskiego zboża przez Polskę? Czy pula transferu będzie zwiększona? Czy Ukraina domaga się także zwiększenia tranzytu innych produktów rolnych? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.

Jak naprawić stosunki polsko-ukraińskie? Co znajdzie się w strategii administracji Wołodymyra Zełenskiego wobec Polski? Dlaczego Ukraina nie chce polskich MiG-ów? Czy Kijowowi udało się przekonać polski rząd do przekazania pocisków do Patriotów?

Porozmawiamy także o pomyśle PiS na deportacje ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.

M.in. te tematy chcielibyśmy poruszyć w Porannej rozmowie w RMF FM.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.