Czy rząd zrobi porządek z hulajnogami w miastach? Zapytamy ministra infrastruktury

RMF24

Kiedy rząd planuje zmienić przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych? Co z remontem dworca Warszawa Wschodnia? Czy znajdą się rządowe pieniądze na budowę metra w Krakowie? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, wiceprezesa PSL. Zapraszamy!

W wielu polskich miastach hulajnogi elektryczne coraz częściej stają się przedmiotem sporów o bezpieczeństwo i porządek w przestrzeni publicznej. Samorządy na własną rękę próbują uporządkować korzystanie z jednośladów, m.in. poprzez wyznaczanie stref zakazu czy zmuszanie operatorów do zmian. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany - resort chce, aby pozostawienie hulajnogi elektrycznej po wypożyczeniu było możliwe wyłącznie w specjalnych strefach. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie?

W rozmowie nie zabraknie pytań o remont autostrady A2 między Łodzią a Warszawą oraz przebudowę dworca Warszawa Wschodnia. Kiedy pasażerowie mogą spodziewać się konkretnych zmian?

W kontekście wyborów prezydenta Krakowa zapytamy o to, czy znajdą się rządowe pieniądze na budowę metra w tym mieście.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.