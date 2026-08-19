Czy państwo skutecznie chroni dane obywateli? Zapytamy Dariusza Standerskiego

RMF24

Po wycieku danych z MyDr opozycja zarzuca rządowi chaos informacyjny i domaga się wyjaśnień. Dlaczego ataku hakerskiego nie udało się powstrzymać? Kto ponosi odpowiedzialność za wyciek danych? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy.

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Cyfryzacji zaproponuje rozwiązania ustawowe dotyczące nowych obowiązków dla podmiotów masowo przetwarzających dane. Czego będą dotyczyć? Czy prywatne firmy radzą sobie z ochroną naszych danych?

Co nam da gigafabryka sztucznej inteligencji i czy mamy szansę na wygranie przetargu? Ile energii zużywa taka fabryka AI i skąd ją weźmiemy? To tylko niektóre tematy, które chcielibyśmy poruszyć z Dariuszem Standerskim.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.