Były minister sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Gościem RMF FM będzie Dorota Łoboda

RMF24

Maciej Berek, do niedawna minister ds. wdrażania polityki rządu i prawa ręka Donalda Tuska, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego premier zmienia zasady gry i decyduje się na taki ruch? Co na to koalicjanci? Czy to oznacza początek poważniejszych zmian w TK? Na te i inne pytania odpowie Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, która będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Czy możliwa jest wspólna lista wyborcza ugrupowań koalicyjnych? Czy to dobre rozwiązanie? Czy Lewica i PSL są zainteresowane tym pomysłem? Zapytamy także o to, czy zaproszenie do wspólnego startu dostaną też Polska 2050 i Unia Centrum.

Rząd proponuje zmiany w podatkach. Ma na nich skorzystać 3,5 miliona Polaków. Czy przed wyborami koalicja rządząca wróci do realizowania pozostałych obietnic wyborczych? Co z liberalizacją aborcji? Kiedy Sejm do tego wróci i jakie projekty mają szansę na rozpatrzenie? Jakie jest stanowisko PSL i innych koalicjantów w tej sprawie?

To tylko niektóre z tematów, które chcemy poruszyć.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.