„Alerty RCB dotarły do wszystkich”. Wiceminister o porannych działaniach wojska

RMF24

„Alerty (RCB) dotarły do wszystkich, którzy znajdowali się w strefie zagrożenia” – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w Porannej rozmowie w RMF FM. Chodzi o czwartkowy komunikat dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W rozmowie pojawił się też wątek wycieku danych z MyDr. Rozmówca Piotra Salaka podkreślił, że dane nie krążą po sieci. Polityk ocenił również, że potrzebne jest uszczelnienie systemu w zakresie przetwarzania danych osobowych i odpowiedzialności w tym zakresie.

Wiceminister cyfryzacji o czwartkowym alercie RCB

Nad ranem w czwartek polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z intensywnym uderzeniem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia alert o treści:

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przyznał, że alerty dotarły do wszystkich, którzy znajdowali się w strefie zagrożenia. Wskazał, że komunikat ten prawdopodobnie zostanie jeszcze dopracowany.

Wyciek z MyDr. „Dane są zabezpieczane przez policję, PESEL po PESEL-u”

Rozmówca Piotra Salaka przekazał, że dane z wycieku z firmy MyDr nie trafiły jeszcze do państwowego systemu bezpiecznedane.gov.pl, ponieważ są zabezpieczane przez służby „PESEL po PESEL-u, w sposób częściowo zautomatyzowany”.

Chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych. To, co jest najważniejsze w tej sprawie: dane nie krążą po sieci – mówił wiceminister cyfryzacji.

Są prowadzone działania operacyjne (...) i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego – dodał Dariusz Standerski.

Gość Porannej rozmowy wyjaśnił, że działania policji mają na celu m.in. „precyzyjne sprawdzenie prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły”.

Wiceminister cyfryzacji przekazał, że gdy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do resortu, wówczas potrzebne będzie ok. 6-8 godzin, żeby wszystko umieścić na platformie bezpiecznedane.gov.pl.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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