Wpadka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Nikt tego nie sabotował”

RMF24

„Na pewno nikt nie zrobił tego celowo, nikt nie sabotował” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosz Romowicz, pytany o wczorajszy incydent, kiedy alert RCB o ataku powietrznym Rosji na Ukrainę trafił do odbiorców w Lubuskiem, a nie na Lubelszczyźnie. Polityk Polski 2050 stwierdził, że koalicja rządząca „nadrabia zaległości” w obronie cywilnej, jakie powstały po rządach Prawa i Sprawiedliwości.

W mediach głośno o wpadce, jaką w poniedziałek zaliczyło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wysyłając alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy do odbiorców w województwie lubuskim. Co oczywiste, ostrzeżenie miało trafić do mieszkańców Lubelszczyzny.

Takie błędy ludzkie trzeba eliminować - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosz Romowicz. Jestem przekonany, że pan minister (spraw wewnętrznych i administracji Marcin) Kierwiński dokona dokładnej analizy tej sytuacji i wyciągnie z tego wnioski, żeby to się więcej nie powtórzyło - dodał.

Komentując wczorajsz incydent, poseł Polski 2050 zapewnił: „Na pewno nikt nie zrobił tego celowo, nikt tego nie sabotował”.

„Nadrabiamy zaległości”

Rozmówca Joanny Górskiej mówił, że koalicja rządząca dopiero nadrabia zaległości w obronie cywilnej, pozostawione przez porzedni rząd. „My, jako koalicja, tak naprawdę ochronę ludności, obronę cywilną odtwarzamy po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. (...) Jeżeli myśmy nie mieli ani jednego miejsca schronienia, jeszcze trzy lata temu, kiedyts pis konczylo swoje rzady” - dodał.

Powinnismy mieć – podkreslil. Czy szef MSWIa powinien ponieść konsewkecnej, ze dalej nei wiemy?

My jako koalicja tak narpwde ochrone ludności,obrone cywilna odtwarzamy po tym, co prawo i s zrobilo… jeżeli myśmy nie mieli ani jednego miejsca schronienia, jeszcze trzy lata temu, kiedyts pis konczylo swoje rzady ...

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy...